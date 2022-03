Drusilla Foer avrebbe dovuto partecipare ad un programma targato Rai, ma sembra che la nobildonna sia filata via a gambe levate.

Drusilla Foer è davvero sulla cresta dell’onda: dopo il successo al Festival di Sanremo, la nobildonna alter ego di Gianluca Gori è desiderata da tutti.

Anche la Rai, infatti, le aveva proposto la partecipazione a un programma, intitolato “Ci vuole un fiore”, che dovrebbe andare in onda il 1 e l’8 aprile prossimo. Pare, però, che dopo aver visto il cast scelto per il programma, Drusilla abbia rinunciato perché ha sentito subito “puzza di flop”.

L’indiscrezione arriva da Dagospia che afferma la cosa: Drusilla Foer dopo aver saputo della presenza di con Francesco Gabbani e Francesca Fialdini si sarebbe rifiutata, pensando che il programma non avrebbe avuto alcun successo.

Ecco le parole del sito web: “Dopo aver scoperto il cast al completo e aver visto da vicino il progetto Drusilla sia scappata a gambe levate sentendo puzza di flop”

La decisione della Foer, sicuramente, porterà delle conseguenze per la Rai che ora dovrà trovare un sostituto o una sostituta per colmare la sua assenza. Niente è stato confermato ancora, ma sembra davvero che Drusilla Foer non parteciperà.

