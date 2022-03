Ancora una volta, Tina Cipollari si scaglia contro Gemma Galgani. A Uomini e Donne Over ci sarà un prossimo abbandono?

Continua l’eterna faida tra Tina Cipollari e Gemma Galgani, due delle protagoniste più longeve di Uomini e Donne. Gemma è ancora lì nel programma di Maria De Filippi per cercare l’amore, mentre Tina è ormai la storia opinionista.

#Gossip - La nuova finestra sul mondo dello spettacolo e delle celebrità.. Unisciti a noi →

In queste ultime puntate, Gemma Galgani ha sbattutto ancora una volta contro l’ennesima delusione: Massimiliano, a cui lei era interessata, ha deciso di lasciare lo studio con Nadia. Dopo questa vicenda, Tina Cipollari è intervenuta dicendo: “Tutti che se ne vanno e tu sei ancora qui al chiodo”

Ma, in una lunga intervista sull’ultimo numero del magazine Nuovo, Gemma ha dichiarato di non essere scoraggiata dalle parole della Cipollari, dicendo: “Nutre un’antipatia nei miei confronti da vecchia data, ma la cosa non mi scoraggia e io vado avanti imperterrita con l’intento di perseguire il mio obiettivo di sempre: quello di trovare il vero amore…“

Inoltre, Gemma ha anche confermato che questo continuo conflitto non è solo parte dello show, ma continua anche fuori dagli studi Mediaset: “Purtroppo anche fuori dallo show! La scorsa estate ci siamo incontrate per caso in redazione e lei mi ha fatto un agguato facendomi sobbalzare per lo spavento…“

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG