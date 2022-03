La conduttrice di Mattino Cinque è entrata in studio questa mattina con una mascherina lilla, spiegando il motivo della sua scelta.

Il pubblico di Mattino Cinque questa mattina è rimasto un po’ turbato dall’ingresso di Federica Panicucci con mascherina FFP2, preoccupandosi subito di cosa potesse essere successo alla conduttrice.

Dopo Serena Bortone qualche mese fa, ora anche la Panicucci si premunisce in studio con mascherina, fatto un po’ anomalo visto che in tv da due anni a questa parte è raro vedere un conduttore con il dispositivo di protezione in uso.

Ma Federica Panicucci non perde tempo, per non destare troppa preoccupazione spiega il motivo della sua scelta: “Bentrovati, mi vedete in diretta con una mascherina FFP2. Per quale motivo? Ve lo spiego subito: ho avuto un contatto stretto…Pur essendo io negativa, la normativa prevede che io indossi la protezione della mascherina FFP2 per lavorare“

Il protocollo Mediaset, come anche quello Rai, prevede infatti l’uso del dispositivo di protezione per un certo periodo di tempo, anche se la persona interessata è negativa. Per questo può darsi che anche nelle prossime puntate, Federica Panicucci si presenterà in studio con la mascherina.

