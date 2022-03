Sophie Turner è stata paparazzata insieme al marito Joe Jonas e, nelle foto diffuse sul web, si scorge un piccolo pancino sospetto.

La coppia, che ha già una bambina chiamata Willa, di un anno, ha scatenato per la prima volta voci sulla gravidanza lo scorso febbraio, quando Turner è stata fotografata a Los Angeles tenendosi la pancia, indossando un top corto che lasciava ben vedere.

Sophie Turner and husband Joe Jonas are officially expecting baby number two 💕 Congratulations and we wish them all the best! pic.twitter.com/PE6CeiSAq0