Lory Del Santo, pronta per una nuova avventura all’Isola dei Famosi, ha svelato qualche dettaglio sulla sua vita sessuale con Marco Cucolo, il suo giovane fidanzato.

Da quasi 10 anni, ormai, Lory Del Santo ha una relazione con Marco Cucolo, imprenditore di 30 anni, che quest’anno parteciperà con lei all’Isola dei Famosi.

Lory è sempre molto diretta e in un’intervista a Novella 2000 ha fatto delle rivelazioni hot sul suo rapporto intimo con Marco. Il sesso li lega molto, è una cosa fondamentale nel loro rapport, come si capisce dalle parole della showgirl: “Lui è molto attivo e seducente. Da questo lato, mi conquista sempre. Fa le mosse giuste. Beh, non vorrei dare un numero. A volte sono distratta. Ma lui è vigile e attento. Le posizioni sono tutte quelle classiche e riconosciute dal manuale della normalità“

Lory Del Santo, poi, dimostra di essere consapevole della grande differenza d’età che divide lei da Cucolo, ben 33 anni di distacco. Infatti, la Del Santo non ha paura che Marco possa prima o poi innamorarsi di una ragazza più giovane: “Gli ho anche detto che non mi opporrò, nel caso, perché la sua felicità per me viene prima d tutto“

La loro nuova avventura sarà l’Isola dei Famosi, che inizierà tra qualche settimana su Canale 5, ma Lory Del Santo non è affatto preoccupata per lei bensì proprio per Marco: “Lui non so se è preparato né convinto, ma staccarsi dal cellulare, che porta anche in bagno e, presumo, sotto la doccia, gli farà bene. Sarà come entrare in una clinica da riabilitazione dai social“

