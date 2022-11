Attrice comica di cinema e teatro, Diana Del Bufalo ha rivelato di soffrire di un disturbo, la coprolalia, un ramo della sindrome di Tourette.

Ex concorrente di Amici, Diana Del Bufalo non ha mai rinnegato la partecipazione al talent show, anzi è spesso tornata ospite di Maria De Filippi. “Amici mi ha permesso di saltare la gavetta – ha ammesso lei in una intervista per il Corriere della sera – . Poi c’è il web: sono riuscita a emergere e ho continuato”. E, proprio sul web, hanno fatto molto discutere alcune sue affermazioni in tempi di Covid e lockdown. Ad oggi, la Del Bufalo racconta di soffrire di un disturbo che, in qualche modo, potrebbe giustificare quelle dichiarazioni che fecero clamore.

Cos’è la coprolalia, il disturbo di Diana Del Bufalo

“Ho un disturbo: la coprolalia l’impulso di dire inadeguatezze – ha raccontato Diana – . La prima volta che mi è capitato ero nel negozio della ex di mio fratello”.

“Una signora ha chiesto se su una collanina si poteva incidere altro, oltre ai fiori – ha continuato a ricordare l’attrice – . La ex di mio fratello risponde ‘no, solo i fiori’. E io dico: ‘Marta, magari la signora ci voleva un bel fallo!’”.

“Mi hanno spiegato che è un ramo della sindrome di Tourette mi capita quando mi sto annoiando e sono tutti formali”, ha concluso lei.

Non è mancato, infine, un appunto sull’ex fidanzato Paolo Ruffini che, proprio recentemente, ha dichiarato di sentirsi pronto a diventare padre grazie alla nuova fidanzata, molto diversa dalle sue ex.

“Davvero? Sono contenta per lui, ora abbiamo un bel rapporto – ha commentato Diana, legata per un lungo periodo al collega – . Io penso che vorrò diventare madre, un giorno, adesso no, manca un compagno. Con Paolo devo dire che la voglia mi era venuta”.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG