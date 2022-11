Altre accuse contro Ambra Angiolini da parte di Silvia Slitti e Giampaolo Pazzini per la vicenda della casa occupata senza averne diritto…

Tiene ancora banco la vicenda relativa alla casa occupata, pare, senza averne diritto da Ambra Angiolini in quel di Milano. L’abitazione, di proprietà di Silvia Slitti e del marito Giampaolo Pazzini, ex calciatore, non viene liberata dalla showgirl. In occasione della consegna del Tapiro d’Oro da parte di Striscia la Notizia, la coppia ha lanciato nuove accuse e parole dure alla donna.

Altre accuse contro Ambra Angiolini: le parole dei Pazzini

Ambra Angiolini

Sul sito del noto tg satirico è possibile leggere: “Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35), Valerio Staffelli consegna il Tapiro d’oro a Silvia Slitti e all’ex calciatore Giampaolo Pazzini, molto attapirati perché Ambra Angiolini non libera la loro casa milanese. La giudice di X-Factor era in affitto con l’ex compagno, l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, nel loro appartamento milanese, ma avrebbe dovuto andarsene entro giugno. Invece è ancora lì”.

Presenti nell’anteprima del servizio, anche i dialoghi: “Lei cantava ‘se prometto poi mantengo’, ma evidentemente era una promessa senza data”, ha detto ironicamente Slitti, costretta a trasferire tutta la famiglia a Forte dei Marmi e, addirittura, cambiare scuola al figlio. “Quando devo venire a Milano per lavoro devo andare a dormire in albergo”, le sue parole.

A domanda di Staffelli sul fatto se Ambra stia pagano l’affitto: “Il contratto era a Massimiliano Allegri, ma non so cosa fanno… abbiamo avuto notizie incoraggianti e rassicurazioni dall’avvocato: se fossero veritiere, la procedura dovrebbe essere molto breve. Noi speriamo che ce la restituisca in fretta”, il commento dell’ex giocatore Pazzini.

Di seguito in post Twitter di Striscia la Notizia con le anticipazioni della puntata odierna e nello specifico del caso relativo alla Angiolini e ai Pazzini:

Tapiro d’oro a Silvia Slitti e Giampaolo Pazzini: “sfrattati” da casa da Ambra Angiolini. Questa sera a Striscia. @VStaffelli #Striscialanotizia https://t.co/sWM20YnTsC — Striscia la notizia (@Striscia) November 3, 2022

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG