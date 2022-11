Cosa succede a Giaele De Donà? Alcuni comportamenti al GF Vip potrebbero aver condizionato il rapporto col marito che non si fa sentire…

Uno dei personaggi che, ultimamente, sta facendo maggiormente discutere all’interno della Casa del GF Vip sicuramente è Giaele De Donà. La ragazza ha legato con diversi coinquilini ma in particolare con Antonino Spinalbese per il quale sembra avere un debole. Non solo. Peccato che la donna sia sposata e che a guardarla da fuori ci sia appunto il marito che, nonostante tutto quello che si è visto nel reality, pare non avere intenzione di dire nulla. Proprio questo silenzio ha messo in crisi la De Donà che si è sfogata con i compagni di avventura e anche con Alfonso Signorini.

Giale De Donà teme il divorzio dal marito?

Sofia Giaele De Donà

“Chissà lui cosa vorrà fare. Comunque magari sto scoprendo questo suo lato del carattere che non sapevo. Se non mi ha mai visto fare certe cose per così tanto tempo con una persona? Lui lo sa bene come sono. Sa anche che mi piace giocare, non è la prima volta. La mia preoccupazione è che mio marito pensi che io sia innamorata persa di Anto e che provi sentimenti. Così come lo pensano anche tanti spettatori. Questa è la mia paura e che questo lo faccia sbandare”, le parole di Giaele De Donà dette ai coinquilini ed in particolare a Charlie Gnocchi.

E ancora: “Lui all’inizio era contrario anche al fatto che facessi il GF Vip. No, non voleva che io mi esponessi, perché di riflesso avrei esposto lui in questo mondo. Lui non era d’accordo perché è molto riservato”.

Nell’appuntamento con il day time pomeridiano a Canale 5, poi, la donna ha aggiunto collegata dal confessionale con Signorini: “Alfonso ti prego, ma mio marito deve dire qualcosa? Fatemelo sentire. Se non viene lui, esco io dalla Casa e vado da lui…”.

Cosa accadrà nella prossima puntata? Staremo a vedere…

Di seguito, invece, il precedente sfogo di Giale nella Casa con diverse riflessioni sul suo matrimonio pubblicato in un post Instagram del GF:

