Flavia Vento vittima di truffa d’amore? Ebbene sì, la soubrette ha raccontato tutto quello che le è accaduto nei minimi dettagli…

Una sfortunata disavventura “quasi amorosa” per Flavia Vento che ha raccontato in queste ore di essere stata vittima di una truffa d’amore. La donna, parlando a Pipol Gossip, ha rivelato di aver creduto di parlare per diverso tempo con Tom Cruise, il noto attore di Mission Impossibile…

Flavia Vento e i messaggi con “Tom Cruise”

Flavia Vento

Sul profilo social, precisamente Instagram, di Pipol Gossip, è possibile leggere l’intervista di Flavia Vento dove la donna spiega di voler denunciare la persona che per mesi si è spacciata con lei come Tom Cruise.

“Cosa è successo? Inizialmente la vicenda mi divertiva e incuriosiva, e nonostante avessi intuito non si trattasse dell’attore statunitense, non avrei mai pensato di denunciarlo. Oggi sono esplosa del tutto perché ho ricevuto una mail di una persona che si considera ‘il manager di Tom Cruise’ dove mi chiede esplicitamente 17.000€ per organizzare l’incontro tra me e Tom a Roma. È ovvio si tratti di un fake! Da adesso non voglio più sentire ragioni: vado a denunciare subito!”, ha racconato la Vento.

“Perché continuavo a sentirlo nonostante sapessi fosse fake? Perché a dire la verità volevo continuare a vivere questo sogno. Lo so, magari sono stata ingenua, però volevo sperare in tutti i modi che un fondo di verità ci fosse e che magari improvvisamente mi accorgessi che non fosse fake come tutti pensano. Dopo questa mail non ho più dubbi: non è lui! Si tratta di un truffatore”.

“Se sono triste per questa vicenda? Più che triste sono arrabbiata. Queste sono vere e proprie truffe amorose. Io sono intelligente e per fortuna non mi faccio ingannare da chi mi chiede dei soldi, però molte donne al mio posto potrebbero cascarci e non lo trovo per niente giusto. Approfitto di questa intervista infatti per lanciare un messaggio chiaro: ‘vi prego, donne, non credete agli uomini che vi chiedono soldi’”.

Infine, un pensiero positivo tipico della sognatrice che è la Vento: “Se sogno di incontrare il vero Tom Cruise dal vivo? Certo, tantissimo. È davvero il mio sogno più grande! Spero che qualcuno mi aiuti a realizzare questa impresa. Ci credo ancora. Voglio abbracciarlo e guardarlo dritto negli occhi”.

Di seguito il post Instagram di Pipol Gossip con l’intervista:

Riproduzione riservata © 2022 - DG