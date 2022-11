Wilma Goich ed Edoardo Vianello sono stati una coppia, nella vita e sul palcoscenico, ma lui è stato assente per la morte della figlia Susanna.

Susanna Vianella è morta, giovanissima, due anni fa in seguito ad una grave malattia. Il dolore per la perdita della figlia è stato raccontato da Wilma Goich nel corso dell’ultima diretta del Gf Vip e, per la prima volta, ha rivelato di aver vissuto la malattia e la scomparsa di Susanna in completa solitudine. Separata da Edoardo Vianello, che nel fratello si è rifatto una vita, Wilma ha accusato l’ex marito di non essersi mosso da casa quando gli è stato comunicato che la figlia non c’era più.

Wilma Goich, il dramma e i rapporti con Vianello

“Edoardo non era molto presente perché era molto preso dalla nuova famiglia, probabilmente c’era anche una forma di gelosia da parte della nuova compagna”, ha spiegato la Goich.

Edoardo Vianello, infatti, dopo la separazione da Wilma si è rifatto una vita con Frida, ex donna delle pulizie che, dopo un anno, è diventata la sua nuova compagna.

“Sono passati due anni e mezzo da quando non c’è più mia figlia, lui non è mai venuto in clinica perché Frida diceva che avrebbe preso il Covid – ha raccontato Wilma – . Ho dovuto dirgli da sola che Susanna non c’era più, l’ho chiamato alle tre di notte, lui non si è mosso da casa, non so perché”.

“Doveva essere lei a dire vai – ha aggiunto la cantante, ritenendo che Frida abbia una parte di colpe – . Se non l’ha fatto un po’ di colpa ce l’ha anche lei , ma la maggior parte è sua perché doveva dire ‘me ne frego e vado da mia figlia’. Era suo padre”.

Ad oggi, la Goich è ancora molto dispiaciuta perché non c’è ancora mai stato un chiarimento con l’ex marito.

Riproduzione riservata © 2022 - DG