Paolo Bonolis si racconta a 360° tra libro, figli, nipoti ma anche il rapporto col tempo che passa e la vecchiaia. Le parole.

Intervista a Tv, Sorrisi e Canzoni per Paolo Bonolis in occasione della pubblicazione del suo secondo libro, ‘Notte fonda’. Il noto conduttore televisivo ha raccontato diversi aspetti della sua opera ma si è concentrato anche sulla sua vita privata con diversi argomenti interessanti e una rivelazione sul prossimo futuro…

Paolo Bonolis: la vecchiaia e la tv

Sul nuovo libro, Paolo Bonolis ha detto: “L’ho scritto in vari posti, tra studio e casa. Al mare, questa estate, ho aggiunto delle cose. Gli orari erano i più variegati, quando c’era un po’ di tempo mi ci dedicavo. Non ho una metodologia precisa come gli scrittori veri. Io faccio altro nella vita, quindi è un esercizio che si è sviluppato in maniera un po’ confusa e casuale”.

“Se mia moglie (Sonia Bruganelli ndr) lo ha letto? Sonia lo ha letto e si è stupita di trovarsi perfettamente a suo agio nel personaggio femminile, non perché sia lei, ma perché ha detto che ho ragionato proprio come fa una donna”.

Passando poi ad altri aspetti della sua vita, il conduttore ha parlato anche degli anni che passano e dell’età che avanza. In particolare del rapporto che ha con l’invecchiamento: “Tutti quanti ci rendiamo conto del fascinoso decomporsi delle carni. Il mio, credo sia cominciato quando è finito lo sviluppo. Se non ti osservi per un po’, quando ti ritrovi rimani stupefatto dai cambiamenti, come quando non vedi una persona da tanto tempo. Ma lo vivo serenamente, non mi interessa invecchiare, anche perché questo passa il convento”.

Infine una rivelazione sui progetti futuri ed in particolare su quanto avverrà nel 2023: “Invecchierò di un altro anno, dall’Epifania parte la nuova serie di ‘Avanti un altro!’ e i primi di marzo torna ‘Ciao Darwin’. La novità è che siamo ancora tutti vivi, ed è già un passo avanti”.

