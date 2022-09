A distanza di pochi giorni dalla morte del padre, Emma Marrone torna sui social e racconta la malattia di cui soffriva il genitore.

Emma Marrone ha deciso di rompere il silenzio a pochi giorni dal lutto che ha investito lei e tutta la sua famiglia. Se per molti sembrava che la morte del padre Rosario fosse stata come un fulmine a ciel sereno, ora la cantante salentina decide di rendere nota la malattia di cui soffriva: undici mesi fa aveva scoperto di avere la leucemia.

Emma Marrone, il lutto e la richiesta ai fan

Con il viso provato e con la voce interrotta a tratti dal pianto, Emma Marrone ha voluto raccontare il calvario del papà facendo delle precisazioni importanti.

Nelle ore successive la morte di Rosario Marrone, infatti, c’è stato chi ha parlato di problemi di salute derivanti dal vaccino anti-Covid. Nulla di più falso, e su questo la cantante ha voluto fare chiarezza.

“Ciao a tutti. Ci tenevo a ringraziarvi, da parte mia e di tutta la mia intera famiglia, per tutto l’amore che ci avete dimostrato in questi giorni duri e dolorosi – ha esordito Emma prima di rivolgersi a tutti coloro che hanno tentato di speculare sul lutto della famiglia – . Avrei voluto anche commentare tutti quei soggetti che stanno speculando sul buon nome di mio padre, tirando su le solite illazioni fantasiose e ignoranti sui vaccini. Ecco, credo che a voi ci abbia pensato abbondantemente la vita”.

“Mio padre, da ottobre scorso, stava combattendo contro la leucemia”, ha poi fatto sapere la cantante salentina, che ha rivolto un saluto ai medici che lo hanno curato e che hanno sostenuto l’intera famiglia durante la malattia.

A conclusione del breve video pubblicato su Instagram, poi, Emma ha fatto una richiesta a tutti i suoi sostenitori: “[…]Andate sul sito di Admo e informatevi su come diventare donatori di midollo, perché questo Paese ha bisogno di più donatori. Aiutare gli altri vuol dire aiutare sé stessi. Più siamo e più vite possiamo salvare, nel miglior tempo possibile. Ecco cosa possiamo fare per noi, per la vita. Grazie a tutti”.

