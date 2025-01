Ecco quando esce Squid Game 3: svelata la data e le anticipazioni

È stata svelata la data di uscita di Squid Game 3: c’è grande attesa tra i fan per vedere l’ultima stagione della serie TV.

Come era facile immaginare, anche la seconda stagione di Squid Game si è rivelata un successo. Gli episodi sono stati rilasciati su Netflix il giorno lo scorso 26 dicembre e sono stati immediatamente visti da milioni di utenti in tutto il mondo. D’altronde la serie si era rivelata un successo enorme sin dal proprio debutto, varcando ben presto i confini della Corea del Sud. Ora sono in tanti a domandarsi quando esce Squid Game 3.

Squid Game 3 quando esce?

La data di uscita di Squid Game 3 su Netflix è stata spoilerato sull’account YouTube di Netflix Corea. Un messaggio che è stato poi eliminato ma sono in tanti coloro che sono riusciti a vederlo in tempo: la data che era indicata per il lancio della nuova stagione era quella di venerdì 27 giugno 2025.

Squid Game

Già da tempo circolavano voci riguardo al fatto che la terza stagione della celebre serie TV sarebbe potuta arrivare sulla piattaforma streaming nel 2025, questa indiscrezione sembra quindi ora aver trovato conferma con quel messaggio comparso su YouTube che Netflix ha poi rimosso.

Squid Game 3: le anticipazioni

Come molti sanno, la stagione 3 di Squid Game sarà anche quella che chiuderà definitivamente la storia.

“Quando lavoravo alla conclusione della stagione tre, ho pensato che sarebbe stata l’ultima. Tutto ciò che volevo raccontare, anche dal punto di vista di Seong Gi-hun si concludeva, ho capito che non c’era bisogno di fare ulteriore stagioni”, aveva spiegato il creatore della serie TV, Hwang Dong-hyuk, in un’intervista a The Hollywood Reporter.

Per quel che riguarda quello che vedremo nel corso delle puntate di Squid Game è noto che ci sarà una nuova bambola assassina protagonista di un gioco: Chul-su, sarà una sorta controparte maschile di Young-hee.