Roberto Benigni e Massimo Troisi sono i protagonisti di Non ci resta che piangere: ecco le location del film.

Era il 1984 quando usciva nelle sale cinematografiche Non ci resta che piangere, vero e proprio capolavoro della comicità italiana che ha saputo conquistare generazioni differenti di spettatori. Il film è stato scritto, diretto e interpretato da Massimo Troisi e Roberto Benigni ed è diventato un vero e proprio cult con molte scene che sono diventato famose e sono conosciute anche da chi non ha visto il film. Vediamo ora quali sono i luoghi della commedia: ecco le location di Non ci resta che piangere.

Non ci resta che piangere: le location del film

Non ci resta che piangere è stato girato in diverse zone d’Italia, dal Parco naturale della Maremma alla spiaggia di Cala di Forno, sempre in Toscana. Alcune scene sono state girate anche nella maremma laziale, tra cui sulle rive del laghetto di Pellicone (lo stesso laghetto utilizzato anche da Aldo, Giovanni e Giacomo in Tre uomini e una gamba): è qui che è ambientata la scena con Leonardo Da Vinci.

Roberto Benigni

Una delle scene più famose di Non ci resta che piangere è quella della dogana e del fiorino da pagare: quella scena è stata girata a Paliano, nella riserva naturale de La Selva. Una scena che è stata girata svariate volte perché Roberto Benigni e Massimo Troisi non riuscivano a smettere di ridere mentre la facevano.

Tra le location del film ci sono poi anche l’ospedale di Bracciano e la stazione di Capranica Scalo.

Non ci resta che piangere: il cast del film

Oltre ai già citati Roberto Benigni e Massimo Troisi, in Non ci resta che piangere hanno reciato anche Amanda Sandrelli, Iris Peynado, Carlo Monni, Livia Venturini, Elisabetta Pozzi, Paolo Bonacelli (che interpretata Leonardo Da Vinci), Stefano Gragnani, Nicola Morelli e Peter Boom.

