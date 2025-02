Manila Nazzaro racconta a Verissimo le difficoltà di diventare mamma per la terza volta: “Ci abbiamo provato, ma non ci sono riuscita”.

Manila Nazzaro è stata ospite a Verissimo nella puntata di domenica 16 febbraio. Durante la puntata ha parlato apertamente della sua vita privata e delle difficoltà incontrate nel tentativo di avere un figlio con il marito Stefano Oradei. L’ex miss Italia ha confessato a Silvia Toffanin in grande desiderio di allargare la famiglia e le difficoltà incontrate. Ma scopriamo cos’ha rivelato.

Manila Nazzaro: “Ci abbiamo provato, ma non è successo”

Manila Nazzaro, già madre di due figli, Nicolas e Francesco, avuti dal precedente matrimonio, ha condiviso le difficoltà legate all’età e alla salute nel tentativo di avere un altro bambino.

L’ex Miss Italia ha raccontato a Silvia Toffanin il percorso affrontato per allargare la famiglia o “Ci abbiamo provato, ma non ci sono riuscita. Avrei fatto di tutto per realizzare questo sogno per Stefano“.

Qui il video della puntata.

“Sono stati mesi complicati. Ogni tanto sui giornali leggevo ‘Manila incinta’, ma non è così. Ci abbiamo provato, anche con delle cure piuttosto importanti, ma non ci sono riuscita. Non ho però il rammarico di non averci provato, è un percorso difficile fisicamente ed emotivamente” ha rivelato Manila.

Il supporto di Stefano Oradei

Nonostante la delusione, Manila ha trovato un grande sostegno nel marito Stefano Oradei, con cui è sposata dal maggio scorso.

“Siamo una famiglia comunque. Il dispiacere c’è perché avrei fatto di tutto per realizzare questo sogno per Stefano. Per ora è andata così, alcuni momenti sono più difficili, ma tutto può accadere” ha detto.

A quasi un anno dalle nozze, l’ex Miss Italia ha raccontato anche la serenità della vita coniugale con Oradei. “La vita va benissimo, a casa si respira grande serenità. Lui non riesce a tenermi il muso più di qualche minuto, è molto bravo a farmi sciogliere“.