Paura per Shakira: la cantante ricoverata per un problema addominale, costretta ad annullare il concerto a Lima.

Brutte notizie per i fan di Shakira: la popstar colombiana è stata ricoverata d’urgenza a causa di un problema addominale, che l’ha costretta ad annullare il concerto previsto a Lima, in Perù. L’artista ha comunicato la notizia attraverso il suo account ufficiale su X (ex Twitter), spiegando di essersi recata al pronto soccorso e di essere attualmente sotto osservazione medica. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Shakira: annullato il concerto di Lima

Shakira avrebbe dovuto esibirsi allo Stadio Nazionale di Lima domenica 16 febbraio, segnando il suo ritorno in Perù dopo 14 anni di assenza. Tuttavia, i medici le hanno consigliato di non esibirsi, costringendola a posticipare l’evento, come si legge nel post X pubblicato dalla cantante.

“Mi dispiace informarvi che ho dovuto recarmi al pronto soccorso per un problema addominale e attualmente sono ricoverata in ospedale” scrive la pop star.

Nonostante la preoccupazione, la cantante ha rassicurato i suoi fan, dichiarando che il suo obiettivo è tornare sul palco il prima possibile. Il suo team, insieme agli organizzatori del tour, sta già lavorando per trovare una nuova data per il concerto annullato.

La carriera di Shakira continua a brillare

Nonostante questo imprevisto, Shakira continua a essere una delle artiste più amate e seguite al mondo. Di recente ha trionfato ai Grammy Awards, vincendo il premio per il Miglior Album Pop Latino con Las mujeres no lloran. Il suo tour sta registrando il tutto esaurito in numerose città e conferma il suo status di superstar internazionale.

I fan restano in attesa di aggiornamenti sulle condizioni di salute della cantante e sulla possibile riprogrammazione del concerto a Lima. Nel frattempo, augurano a Shakira una pronta guarigione. La cantante ha risposto con un post: “Grazie a tutti per i vostri affettuosi messaggi. Mi date tanta forza!! Vi amo con tutto il cuore“.