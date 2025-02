Addio alla star di Netflix: aveva solamente 24 anni

Improvviso decesso: è morta la nota attrice e star di Netflix a soli 24 anni. Addio alla giovanissima Kim Sae-ron.

Dopo il decesso che ha visto perdere la vita un componente del cast di Squid Game, il mondo delle serie Netflix perde un’altra giovane stella. In queste ore, infatti, è stata confermata la morte della giovanissima attrice Kim Sae-ron, all’età di soli 24 anni. La ragazza coreana sarebbe stata trovata senza vita nella propria abitazione.

Morta Kim Sae-ron: il lutto

Ore di sgomento per il cinema coreano e per gli appassionati di Netflix. La giovane attrice Kim Sae-ron è stata trovata morta in casa. Nota per diversi ruoli in film e, appunto, serie tv nella famosa piattaforma, la ragazza aveva solamente 24 anni. Secondo le informazioni trapelate fino ad ora, la polizia ha riferito all’agenzia di stampa sudcoreana Yonhap che la giovane è stata rinvenuta priva di vita nella sua abitazione di Seoul domenica 16 febbraio da un amico che aveva in programma di incontrarla.

Kim Sae-ron – www.donnaglamour.it

Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sul decesso della povera 24enne ma a quanto pare non ci sarebbero, per ora, particolari segnali in merito all’ipotesi di omicidio. In questo senso, le forze dell’ordine starebbero cercando di ripercorrere gli ultimi momenti di vita della giovane per comprendere se si possa essere trattato di suicidio o, più semplicemente, di un malore.

La carriera

La giovane attrice, diventata famosa per i suoi ruoli da baby star in ‘A Brand New Life’ (2009) e ‘The Man From Nowhere’ (2010), il film sudcoreano di maggior incasso del 2010, era stata protagonista di un brutto incidente nel 2022 quando venne dichiarata colpevole di guida in stato di ebbrezza e condannata ad una multa, cosa che le creò alcuni problemi in ambito lavorativo. Di recente si era fatta notare nella serie ‘I segugi’.