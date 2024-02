Gianni Sperti e la sorella Cinzia si raccontano in un’intervista esclusiva a Verissimo.

Gianni Sperti, noto volto televisivo e ballerino, è stato ospite del celebre talk show “Verissimo” insieme a sua sorella, Cinzia. L’occasione segna una rara apparizione congiunta dei due fratelli in televisione, offrendo al pubblico l’opportunità di scoprire di più sul loro rapporto e sulle loro vite.

“Io vado d’accordo tutti i miei fratelli…però con lei c’è un legame fin da piccoli” racconta Gianni, ricordando la loro infanzia insieme.

Verissimo, Gianni Sperti omaggia la sua famiglia

La partecipazione di Gianni e Cinzia a Verissimo rappresenta anche un’occasione per approfondire il legame speciale che unisce i due.

“Mi confido su tutto con lei… le ho telefonato dicendo che il mio matrimonio con Paola era finito“, ha raccontato il celebre ballerino, svelando di aver condiviso la notizia del suo divorzio da Paola Barale con la sorella, la quale ha prontamente compreso e accettato la situazione. Attualmente, il noto ballerino si dichiara single, affermando: “Saranno passati una decina d’anni..“.

D’altra parte, la sorella Cinzia ha vissuto un rapporto molto problematico, e riflettendo su di esso, dice: “Diciamo che la colpa me la dò solo a me…ho portato avanti a lungo qualcosa che ritenevo un dovere“, così descrive la sua esperienza in una relazione tossica.

Il messaggio della mamma Pina

Gianni Sperti, parlando della situazione, condivide: “Ho vissuto questa cosa con paura.. per me, la mia famiglia, i miei nipoti ma abbiamo continuato ad agire con la forza di essere dalla parte giusta, affidandoci alla giustizia che ci è stata di supporto“.

Durante l’intervista, anche la mamma Pina ha voluto far sentire la sua presenza con un toccante messaggio per il figlio Gianni. “Non me le ha mai dette queste parole, forse non era abituata dalla sua famiglia ad esternare i sentimenti” racconta commosso il noto ballerino.

A seguire un post su Instagram di Gianni e Cinzia a Verissimo: