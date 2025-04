Amici, ex coppia si è lasciata: “Non stiamo più insieme”

Tramite una storia su Instagram, una famosa ex allieva della scuola di Amici ha annunciato la fine della storia con un altro ex studente.

Qualche tempo fa era stata accusata di aver fatto dei ritocchi di troppo al viso. La realtà è ben diversa per Mew. La giovane cantante, all’epoca, aveva replicato a tono confermando di essere sempre piuttosto attiva anche sui social. In questo senso, ha destato particolare curiosità una confessione, lato sentimentale, che riguarda la sua esperienza ad Amici e anche il rapporto con Matthew con il quale, a quanto pare, si è lasciata.

Mew: da Amici a Sanremo Giovani

Indubbiamente per la giovane cantante Mew sono stati mesi piuttosto movimentati. Dopo aver preso parte ad Amici, infatti, dove ha dovuto lasciare a causa di alcuni problemi legati alla propria salute, anche mentale, la ragazza era riuscita a rimettersi in pista lato professionale e tornare protagonista con Sanremo Giovani.

Mew – www.donnaglamour.it

Prima della partecipazione alla kermesse musicale, la stessa giovane ex Amici aveva confessato a Verissimo: “Ho dovuto ascoltare me stessa, non potevo continuare”, erano state le sue parole riguardo l’esperienza nella scuola di Canale 5 e il successivo addio. “[…] Quando mi sono ambientata, ho iniziato ad essere di nuovo triste”.

La storia finita con Matthew

Tra Amici e Sanremo Giovani, il lato privato della cantante era stato messo momentaneamente da parte, anche da parte dei fan. Forse, proprio per questa ragione, in queste ore, qualcuno deve averle chiesto delucidazioni. Dal suo punto di vista, Mew ha risposto senza problemi svelando di aver interrotto la storia con Matthew.

“Io e Matthew non stiamo più insieme da un po’“, ha detto. “Le nostre vite hanno preso strade completamente diverse e quando ami qualcuno devi anche essere capace di lasciarlo andare. Grazie per il supporto che ci avete sempre dato. A presto”. Parole che sicuramente non avranno fatto felici i fan del talent di Mediaset che hanno sostenuto lei e il ragazzo, anche lui cantante, prima, durante e dopo il programma.