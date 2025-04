Pronto a vincere tutte le sfide a The Couple, Antonino Spinalbese si è lasciato andare ad alcune confessioni anche lato sentimentale.

Dopo aver stuzzicato in modo “piccante” la padrona di casa, Ilary Blasi, Antonino Spinalbese si sta prendendo sempre più spazio nel nuovo programma, The Couple. Il famoso ex fidanzato di Belen, nonché ex gieffino, infatti, è stato protagonista di alcune confessioni davvero curiose a livello personale che riguardano la sua vita privata.

Antonino Spinalbese: la sfida di The Couple

La nuova avventura a The Couple è iniziata col botto per Antonino Spinalbese. L’hairstylist, infatti, fin dalla primissima puntata ha iniziato ad “ammiccare” e fare un po’ di show stuzzicando persino la conduttrice. Ad ogni modo per l’ex gieffe è stato subito tempo di sfide da dover affrontare con il suo compagno di avventura, Andrea Tabanelli.

Antonino Spinalbese – www.donnaglamour.it

Proprio con Tabanelli, Antonino si dovrà mettere in gioco in questo nuovo format di Canale 5 e, probabilmente, sarà aiutato anche dalla affinità con il suo compagno di avventura. Infatti, entrambi sono del segno Acquario e questo potrebbe essere un punto a loro favore nel trovare la sintonia giusta per affrontare le varie competizioni che ci saranno.

La confessione sentimentale

Ad ogni modo, nelle ultime ore, Spinalbese ha avuto modo di confrontarsi anche con alcuni altri concorrenti, su tutti con Laura Maddaloni. In un momento di relax, l’uomo ha risposto a qualche domanda della donna. Dal punto di vista personale, Antonino ha svelato di essere single: “Adesso no, sono stato fidanzato ma non ora“, ha detto facendo intendere, quindi, che la recente storia con Ainhoa Foti Rodriguez sia finita.

E ancora: “Non sono sereno dal lato sentimentale, ma sto bene da solo”, ha aggiunto. “Vado a momenti. A me quelle cose lì, di stare nel mezzo, non piacciono. Io sono o zero o cento per qualsiasi cosa”, ha aggiunto ancora Spinalbese.