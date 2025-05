Primo colpo di scena a L’Isola dei Famosi: naufrago ruba una merendina allo staff e la nasconde in un posto impensabile.

L’Isola dei Famosi è appena iniziata, ma i colpi di scena non si fanno attendere. A soli due giorni dalla partenza ufficiale del reality, una notizia clamorosa sta facendo il giro del web: uno dei concorrenti avrebbe tentato di introdurre di nascosto una merendina al cioccolato, nascondendola in una zona… decisamente inusuale.

Ma scopriamo tutti i dettagli della segnalazione.

L’Isola dei Famosi: episodio censurato

L’indiscrezione, lanciata da Deianira Marzano, nota influencer e esperta di gossip, parla chiaro: il presunto gesto sarebbe avvenuto durante la mattinata, lontano dalle telecamere, quando i naufraghi si trovavano ancora al resort prima dell’arrivo definitivo sulla spiaggia.

Il concorrente, di cui al momento non si conosce il nome, avrebbe nascosto lo snack tra le natiche, sperando di eludere i controlli della produzione.

Secondo quanto riportato da Marzano su Instagram, gli autori del programma si sarebbero accorti del tentativo di “contrabbando alimentare” e avrebbero rimproverato duramente il naufrago. Tuttavia, il momento incriminato non sarebbe stato ripreso dalle telecamere e non verrà trasmesso in alcun daytime o puntata, almeno per il momento.

La notizia ha scatenato l’ironia e la curiosità del pubblico, che sui social si è lanciato in ipotesi e meme, cercando di indovinare l’identità del concorrente coinvolto.

Il mistero resta: chi è il naufrago “goloso”

Al momento, Mediaset e la produzione dell’Isola dei Famosi non hanno rilasciato alcun commento ufficiale sull’episodio. Resta quindi il mistero sull’identità del naufrago “goloso” e sull’eventuale conseguenza disciplinare per l’accaduto.

Nel frattempo, l’Isola si conferma ancora una volta una fucina di polemiche e colpi di scena, capace di tenere alta l’attenzione del pubblico sin dalle prime battute. Sarà solo l’inizio di una stagione all’insegna degli scandali.