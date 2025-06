Lunga e interessante intervista per Mara Venier che ha raccontato a 360° alcuni aspetti inediti della sua vita, privata e professionale.

In attesa di conoscere quello che sarà il suo futuro a Domenica In e soprattutto chi la affiancherà nella prossima edizione, Mara Venier ha rilasciato una interessante intervista a Vanity Fair nella quale ha avuto modo di ripercorrere alcune tappe della sua carriera oltre che parlare della sua vita privata con particolare riferimento anche al marito, Nicola Carraro.

Mara Venier, l’amore per Nicola Carraro e la sua salute

Tra i vari passaggi dell’intervista a Vanity Fair, Mara Venier ha ripercorso l’amore con suo marito Nicola Carraro e anche alcune critiche subite all’inizio della loro relazione soprattutto a chi la accusava di averlo scelto perché molto ricco. “Mi ha ferita: l’ha pensato gente che non mi conosceva”, ha sottolineato la Zia della Tv.

Nicola Carraro e Mara Venier – www.donnaglamour.it

“Non solo i giornaletti, anche persone della sua famiglia. Ma io lavoro da quando avevo 8 anni”, ha proseguito la Venier. E proprio su Carraro, che di recente non è stato bene, la conduttrice ha svelato: “Come sta oggi? Non posso ancora dirmi ottimista, ma si sta riprendendo. È stato molto male, per tre giorni è stato in pericolo di vita, un mese e mezzo fa”.

L’umiliazione subita a Domenica In

A Vanity Fair, la Venier ha parlato per ovvie ragioni anche di lavoro e in particolare di Domenica In. Sulla prossima edizione ha detto: “Sarà corale: con chi, però, non lo so ancora. Ho pensato che lavorare mi fa bene in questo momento della mia vita. Mi serve, mi scuote. Sto vivendo dei mesi difficili, mio marito non sta bene”.

E dando uno sguardo al passato, invece, la donna ha raccontato un’umiliazione subita che ancora oggi fa male, quando nel 2014 venne fatta fuori perché “troppo vecchia” proprio dalla trasmissione di cui ora è regina: “Quell’umiliazione mi ha fatto male come persona, non perché mi tolsero, legittimamente, un programma”. E ancora: “Se provo rancore per qualcuno per quella situazione? Quello che mi ha detto che ero vecchia era Giancarlo Leone. Se lo vedo in giro, oggi, non mi fa certo simpatia”.