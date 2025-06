Momenti di tensione a L’Isola dei Famosi 2025 dove in mare, improvvisamente, i naufraghi hanno avvistato un imponente squalo.

Non solo alcuni dei maxi cachet dei naufraghi che sarebbero stati resi noti. A L’Isola dei Famosi 2025, i concorrenti sono stati protagonisti in queste ore per un episodio che li ha particolarmente scossi. Cosa è accaduto? All’improvviso in mezzo al mare è apparso uno squalo intento a cacciare a pochi metri dalla riva.

Isola dei Famosi 2025 e i problemi con la pesca

Le emozioni a L’Isola dei Famosi 2025 non finiscono mai. Al netto di un’edizione non super a livello di ascolti ma comunque importante e ben gestita dalla padrona di casa, Veronica Gentili, ecco che a prendersi la scena è stato un particolare episodio per altro avvenuto in una fase di discussione tra i vari concorrenti.

I naufraghi sull’Ultima Spiaggia, nelle ultime ore, infatti, hanno discusso sul fatto che, nel corso dell’ultima settimana, nessuno di loro avesse provato a pescare. Tra le persone maggiormente risentite in merito alla questione, c’è stata Ahlam, che si è così sfogata con i compagni. Proprio a margine di queste problematiche, però, ecco un episodio che ha scosso tutti.

Uno squalo in mare: il video e la paura dei naufraghi

Come ben mostrato da parte dello stesso reality show anche sui social tramite un video, la questione della pesca e del poco cibo presente in mare è stato subito spento da uno squalo che ha sorpreso tutti improvvisamente. Un esemplare non ben identificato è stato visto poco distante dalla riva intento a cacciare una manta. “Ma è uno squalo ragazzi avete visto?”, si sente dire da alcuni concorrenti piuttosto sorpresi e anche un pizzico spaventati. “Ma è enorme, si sta mangiando un manta”. Alcuni naufraghi hanno quindi sottolineato che il fatto che lo squalo fosse a caccia proverebbe che il pesce sia presente nelle acque dell’Honduras.