Una vita a ritmo di musica ma che ha visto diversi momenti difficili passargli davanti: Gabry Ponte si è raccontato a tuttotondo.

Dopo aver vinto di recente il San Marino Song Contest e aver preso parte all’Eurovision 2025, Gabry Ponte è stato protagonista sotto altri punti di vista grazie all’uscita della sua autobiografia dal titolo ‘Dance & Love – La mia musica, la mia vita’. Proprio l’opera è stata presa in esame nel corso di una bella intervista per Vanity Fair dove il DJ ha sottolineato alcuni aspetti difficili affrontati tra passato e presente.

Gabry Ponte e la perdita della madre

Nel corso dell’intervista a Vanity Fair, Gabry Ponte ha prima di tutto analizzato il dolore subito per la perdita della madre in un improvviso incidente quando lui era ancora piccolo. “Fa parte di quel tipo di eventi che cambia radicalmente il tuo modo di essere e ti segna in maniera indelebile”, ha detto il famoso DJ internazionale.

E ancora: “Quando sei piccolo, non capisci da cosa dipendano certi tuoi comportamenti, come l’essere aggressivo o introverso. Poi cresci e inizi a comprendere che tutto parte da lì e che non potrai mai superarlo, ma impari a conviverci”.

Sul padre e qualche presunto rimprovero per come abbia cresciuto lui e suo fratello dopo la perdita della moglie: “Nulla. Ha avuto un gran cuore e non ci ha fatto mancare nulla: dall’affetto a tutti gli sforzi quotidiani che richiede crescere due bambini, con un lavoro e un mutuo da pagare. Molte volte, mi capita di pensare a come avrei agito io se fosse capitato a me e non c’è una sola volta in cui non abbia detto: “non ce la farei!”. Quindi, non posso che essere grato a lui e a ciò che ha fatto per noi”, ha detto Ponte.

La nascita della figlia e il lavoro

La vita del DJ è poi cambiata con la nascita di sua figlia: “Per me, è stata la chiusura di un cerchio: è nata lei e sono riuscito a mitigare il mio dolore, a compensare tutte le lacune che avevo a livello affettivo. Diventare genitore mi ha reso felicissimo e mi ha dato un’altra dimensione del tempo: ho capito che, alla fine, puoi fare tutto e che il segreto è imparare a organizzarsi al meglio”, ha ammesso Ponte che ha spiegato come la vita professionale e i tanti impegni gli abbiano tolto molto tempo alla vita privata ma che comunque non prova alcun rimpianto per questo.