Giacomo Genny Urtis svela i presunti ritocchi di Michele Morrone

L’analisi del chirurgo dei vip Giacomo Genny Urtis in merito ai possibili ritocchi di Michele Morrone, noto modello e attore.

Ha fatto tanto discutere per la sua intervista a Belve con Francesca Fagnani e ora è tornato in auge anche sui social dove Giacomo Genny Urtis lo ha chiamato in causa per la sua rubrica in tema ritocchi. Stiamo parlando di Michele Morrone, noto attore e modello, del quale si è occupato, appunto, l’esperto di estetica con un’analisi davvero precisa.

Michele Morrone e l’intervista a Belve

Dopo essere stato protagonista a Belve con un’intervista che sicuramente rimarrà nella storia del programma, Michele Morrone è stato al centro di tante polemiche e discussioni. L’attore e modello, infatti, era sembrato eccessivamente sicuro di sé e delle sue doti artistiche andando persino a creare polemica con i colleghi.

ROMA, ITALIA – 19 MAGGIO 2025: L’attore e cantante italiano Michele Morrone, diventato noto a livello internazionale per aver interpretato il ruolo di Massimo Torricelli nel film erotico, durante la trasmissione televisiva Rai “Belve”. (Crediti foto: Marco Ravagli/Future Publishing via Getty Images) – www.donnaglamour.it

Il nome di Morrone, come detto, è rimasto tra quelli più citati sul web e dai media dopo l’intervista con la Fagnani sui Rai 2 ed è arrivato, adesso, anche sotto la lente di ingrandimento di Giacomo Genny Urtis nella sua particolare rubrica dedicata ai ritocchi dei vip.

Giacomo Genny Urtis e i presunti ritocchi di Morrone

Attraverso una clip video, Urtis ha analizzato quelli che, secondo lui, sono stati i ritocchi estetici apportati nel corso del tempo da Morrone: “Botoxini benvenuti ad un’altra puntata di Bisturi Fatale. Se vi dico bellezza check, ok. Carisma check, ok. Umiltà? Non ci siamo, ma di chi parliamo? Di Michele Morrone visto da poco a Belve. Ce l’ha con il parterre di attori italiani ed è diventato un attore di fama internazionale, quello è vero”, ha esordito il chirurgo.

Poi, analizzando i presunti ritocchi: “Vediamo come è cambiato negli anni. Vedendo le foto del prima e del dopo… beh il nasino è leggermente cambiato. Sembra leggermente cambiato e la mandibola è un po’ più disegnata. Botox? Non lo so se se lo fa, penso di no. L’ho visto durante l’intervista ed era piuttosto espressivo”.