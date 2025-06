Il racconto di Angela Melillo riguardo al tradimento scoperto da parte dell’ex marito. La rivelazione in tv a ‘La Volta Buona’ su Rai 1.

Ha fatto parlare per la fine dell’amicizia con Matilde Brandi avvenuta dopo una serie di strane incomprensioni. Ora Angela Melillo ha avuto modo di raccontare un fatto molto curioso legato alla sua vita privata e ad un tradimento subito da parte dell’ex marito e scoperto in modo decisamente particolare dopo la lettura di un messaggio.

Angela Melillo e il tradimento dell’ex marito

Intervenuta nel pomeriggio di Rai 1 nel corso della trasmissione di Caterina Balivo, ‘La Volta Buona’, Angela Melillo ha parlato della sua vita privata e anche di un tradimento scoperto subito da parte dell’ex marito. La donna ha spiegato come sia venuta a conoscenza dell’infedeltà dell’uomo che, a quanto pare, ha pure portato ad una sua “vendetta”.

Tra i dettagli svelati dalla Melillo, anche il messaggio che, di fatto, le ha permesso di comprendere come ci fosse qualcosa di strano nella sua vita e in quella del marito, ora ex. “Un giorno ho preso il suo telefono e ho letto un messaggio del mio ex marito a un amico”, ha detto la donna prima di entrare nello specifico di tale messaggio.

Il messaggio e la vendetta: il racconto

“‘Per mia moglie io l’altra sera ero con te'”, sono state le parole che la Melillo ha raccontato di aver letto nel telefono di quello che ora è l’ex marito. “Non ho chiesto spiegazioni, quel messaggio era già una risposta. La vendetta va servita fredda. Quella sera ho fatto finta di niente”, ha ammesso la soubrette nel salotto de ‘La Volta Buona‘.

La donna non è entrata poi nel merito di quella che è stata la sua vendetta ma ha spiegato che in realtà il tradimento in sé non sia stato il motivo del divorzio: “Per me c’era mia figlia, per lui solo se stesso”, ha dichiarato la bella Angela che oggi ha ritrovato il sorriso e l’amore con Cesare San Mauro con cui è sposata da anni.