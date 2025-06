Dopo essere stata presente in studio a L’Isola dei Famosi 2025, Selvaggia Lucarelli si è lasciata andare ad un importante commento.

La presenza di Selvaggia Lucarelli a L’Isola dei Famosi 2025 non è passata inosservata. La penna graffiante ha fatto il suo ritorno nel reality e si è trovata a commentare le ultime vicende legate ai naufraghi con il suo solito piglio e soprattutto senza alcun pelo sulla lingua, come di consueto. Al termina dell’esperienza, la bella Lucarelli non ha fatto poi mancare un riassunto di quanto vissuto con tanto di parere sulla padrona di casa, Veronica Gentili, e un consiglio a Mediaset.

Selvaggia Lucarelli e lo scatto con Veronica Gentili

Dando uno sguardo ai canali social di Selvaggia Lucarelli, non è stato difficile notare alcuni commenti, personalissimi, a seguito della partecipazione a L’Isola dei Famosi 2025 nell’ultima puntata andata in onda. Nello specifico, la penna graffiante ha offerto alcuni spunti simpatici e altri piuttosto seri legati soprattutto alla conduttrice, Veronica Gentili.

Selvaggia Lucarelli – www.donnaglamour.it

Su Instagram, tramite un post, la Lucarelli ha optato per l’ironia e per esaltare, simpaticamente, le caratteristiche fisiche ed estetiche sue e della Gentili. Con una foto “di coppia”, ecco Selvaggia aver commentato: “Mo’ dite che non siamo bone, se avete il coraggio”. Pronta la replicare della Gentili: “Se c’avete coraggio”.

Il commento sulla conduttrice e il consiglio a Mediaset

Su X, ex Twitter, invece, la Lucarelli ha optato per un commento più profondo e di analisi. “Ieri ho visto Veronica Gentili in studio, in diretta, e sono rimasta sinceramente impressionata. Quattro ore di diretta senza mai un inciampo, un calo, la sensazione che stesse perdendo qualche pezzo. Piglio e proprietà di linguaggio fuori dal comune. Senza paura di sporcarsi le mani nelle dinamiche tipiche da reality, ma provando a dare un po’ di spessore anche alla lite su un pezzo di cocco”, ha scritto la penna graffiante esaltando le doti della padrona di casa.

“E poi bella, molto. Prevedo un futuro molto luminoso e Mediaset dovrà coltivarla con la cura che merita. (lo avevo scritto anche di Bianca Guaccero, quando non se la filava nessuno e mi sembra sia arrivato il momento buono anche per lei) Inoltre è rimasta in piedi 4 ore su un tacco 14, non le manca neppure l’equilibrio. Che in questo mondo, se non vuoi usare il napalm tutti i giorni su chi rema contro ai pochi talentosi in circolazione, serve sempre”, ha detto concludendo la Lucarelli con tanto di paragone e consiglio all’azienda di Pier Silvio.