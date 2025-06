Il rapporto speciale tra Stefano De Martino e Maria De Filippi si è confermato anche nel corso della recente puntata di Affari Tuoi.

Si è parlato di una Rai infastidita per i troppi gossip sul suo conto. Chissà, adesso, cosa penseranno i vertici della tv di Stato dopo quello che è sembrato un “omaggio” da parte di Stefano De Martino alla concorrenza, ed in particolare a Maria De Filippi e a C’è Posta Per Te. Durante la recente puntata di Affari Tuoi, infatti, non è passato inosservato un episodio davvero curioso.

Stefano De Martino e il rapporto con Maria De Filippi

Non è certo un segreto che Stefano De Martino abbia conservato un rapporto molto speciale con Maria De Filippi con la quale ha vissuto tantissime emozioni ad Amici, sia come studente nel talent sia come ballerino professionista nella scuola. Il feeling tra i due è rimasto nel corso dei tempi ottimale e ad ogni occasione il presentatore non manca di ricordare appunto la Queen di Mediaset.

Stefano De Martino – www.donnaglamour.it

In questo senso non c’è da stupirsi relativamente a quanto accaduto nella recente puntata di Affari Tuoi. Una situazione in particolare è stata notata dai fan del programma che hanno associato il tutto ad un “omaggio” che il presentatore avrebbe voluto fare alla sua mentore.

“L’omaggio” ad Affari Tuoi

Come riferito da diversi media, tra cui Leggo, nel corso della puntata di lunedì 16 giugno di Affari Tuoi, grazie alla partecipazione come concorrente di Giovanni, portalettere nella vita, in studio è partita la canzone che viene utilizzata anche a C’è Posta Per Te, programma di Canale 5 con al De Filippi. In questo senso, secondo alcuni, sarebbe stato un gesto voluto da parte di De Martino che non perde occasione per ricordare appunto l’importanza della Queen nella sua vita professionale. Che sia stato davvero così? Magari è stato il caso ma siamo sicuri che nessuno rimarrebbe deluso anche nel caso fosse stato qualcosa di realmente cercato.