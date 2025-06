È morto Giovanni Di Cosimo, trombettista di Propaganda Live: il programma piange una nuova, dolorosa perdita.

Il mondo della musica e della televisione italiana è in lutto per la scomparsa di Giovanni Di Cosimo, celebre trombettista e volto storico del programma Propaganda Live. L’artista si è spento il 17 giugno all’età di 61 anni, lasciando un vuoto incolmabile tra colleghi, amici e fan.

Di Cosimo era da anni una presenza fissa nella trasmissione condotta da Diego Bianchi su La7, dove accompagnava le serate televisive con la sua inconfondibile tromba e il suo spirito gentile. Ma scopriamo i dettagli della terribile notizia.

Un doppio lutto per la squadra di Propaganda Live

La morte di Giovanni Di Cosimo arriva a soli due mesi dalla scomparsa di Valentina Del Re, violinista e anch’essa parte fondamentale della band del programma. Due perdite ravvicinate che hanno scosso profondamente la redazione di Propaganda Live, descritta più volte come una vera e propria famiglia.

I messaggi di cordoglio si sono moltiplicati sui social ufficiali del programma, dove la redazione ha voluto salutare Di Cosimo con parole toccanti: “Il tuo sorriso, la tua umanità, la tua arte rimarranno con noi, sempre“. Il post è stato condiviso anche dal conduttore Diego Bianchi.

Diplomato al Conservatorio di Santa Cecilia, Giovanni Di Cosimo ha dedicato la sua vita alla musica. Il suo incontro con Diego Bianchi nel 2013 segnò l’ingresso nel mondo televisivo, prima con Gazebo e poi con Propaganda Live, dove condivise il palco con artisti come Roberto Angelini, Fabio Rondanini e Kyung-Mi Lee.

Il ricordo di un artista amato da tutti

Oltre che per la sua maestria musicale, Giovanni Di Cosimo era conosciuto per la sua dolcezza e disponibilità. Il messaggio lasciato dal team di Propaganda Live parla di lui come di un “Amico, fratello, trombettista dal cuore gentile“, un artista che ha saputo unire talento e umanità.

La scomparsa di Giovanni Di Cosimo rappresenta non solo una grave perdita per il mondo dello spettacolo italiano, ma anche per tutti coloro che ogni venerdì sera attendevano le sue note in tv, simbolo di un’arte autentica e mai scontata.