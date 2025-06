Tony Effe rompe il silenzio sul suo nuovo libro: “Ho lavorato con un ghostwriter, ma è la mia storia vera”.

Il rapper Tony Effe nelle ultime settimane ha suscitato grande scalpore in seguito alla pubblicazione del suo primo libro, “Tony Effe: Non volevo ma lo sono”, edito da Mondadori Electa e pubblicato lo scorso 27 maggio. L’opera, presentata come una narrazione cruda e senza filtri della sua vita, è stata fin da subito al centro di discussioni, soprattutto dopo le critiche ironiche lanciate da Fedez. A distanza di settimane, Tony Effe ha deciso di chiarire i dubbi in un’intervista a La Repubblica. Ma scopriamo cos’ha rivelato il trapper.

Il dietro le quinte del libro: ghostwriting e sincerità

“Ti dico la verità. Ho fatto due ore, forse tre ore con il ghostwriter e poi basta. Poi il resto l’hanno messo in ordine gli altri” ha dichiarato candidamente Tony Effe, che ha così confermato il ricordo a un autore professionista per strutturare e finalizzare il testo.

Nonostante ciò, il rapper romano sottolinea come i contenuti del libro siano autentici e profondamente personali: “Dentro c’è tanto di me, ho raccontato tante cose vere, un po’ tutto“.

Tony Effe – www.donnaglamour.it

Il cantante ha spiegato che accettare il progetto editoriale è stato un modo per raccontarsi in maniera diversa: “Credo che sia come se fosse una chiacchierata. Sai quando uno scrive e di base sono delle riflessioni?“.

Effe ha poi condiviso un aneddoto personale: “Quando c’era un mio amico in carcere, l’unico momento in cui mi aprivo con lui era scrivergli una lettera. A mano“.

Ghostwriter: una pratica diffusa tra le celebrità

Quella di affidarsi a un ghostwriter non è una novità nel mondo dello spettacolo. Molti personaggi famosi, privi delle competenze tecniche per affrontare la stesura di un libro, scelgono questa soluzione per trasformare i propri racconti di vita in opere editoriali. Tony Effe, in questo caso, non ha nascosto nulla: “Io sono anche un prodotto e credo di essere molto vendibile. Io creo e accetto quello che la gente vuole“.

Anche l’attuale compagna di Effe, Giulia De Lellis, ha pubblicato in passato il libro “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!” del 2019, scritto dalla ghostwriter Stella Pulpo.