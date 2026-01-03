Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin si trasferiscono a Villa San Sebastiano, residenza di lusso con 9 camere da letto. Quanto costa.

Non solo Stefano De Martino ha cambiato casa: anche Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin hanno compiuto un importante passo, lasciando il Castello Paraggi per trasferirsi nella loro nuova abitazione a Portofino. La coppia, insieme ai figli Lorenzo e Sofia, si è stabilita a Villa San Sebastiano, una delle proprietà più prestigiose del territorio ligure. Un’abitazione esclusiva da 1.300 metri quadrati e 9 camere, ecco quanto costa.

Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin, il trasferimento nella villa da sogno con 9 camere

Villa San Sebastiano, come riportato da Leggo.it, è una dimora di lusso situata in una delle località più suggestive della Liguria. La proprietà si estende su 1.300 metri quadrati e conta nove camere da letto e sette bagni.

A completare la residenza ci sono una piscina, un frutteto, un uliveto, un vigneto e una vista mozzafiato sul golfo del Tigullio. Gli interni della casa erano stati completamente rivisitati negli anni Settanta da Gae Aulenti, conferendo all’abitazione un tocco architettonico di grande valore.

Il colore scelto per gli esterni, un salmone pastello, è in perfetta armonia con le tinte tipiche dell’architettura ligure. Il patio è stato risistemato seguendo le indicazioni del Parco di Portofino e della sovrintendenza, rispettando così il contesto ambientale in cui si trova la villa.

Il valore della nuova casa

Pier Silvio Berlusconi aveva acquistato Villa San Sebastiano nell’aprile del 2022, insieme all’Immobiliare San Sebastiano che ne era proprietaria, da Luca Bassani Antivari, fondatore di Wally Yacht ed erede della famiglia creatrice del marchio B-Ticino.

Il valore dell’operazione è stato di 20 milioni di euro. Dopo aver saldato il debito che pendeva sulla villa, Berlusconi se l’è intestata ufficialmente. Ora è stato confermato il definitivo trasferimento di Silvia Toffanin con il resto della famiglia.