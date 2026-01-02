Barbara D’Urso, spunta un’ex fiamma: le rivelazioni bomba in TV

Barbara D’Urso di nuovo sotto i riflettori, spunta un’ex fiamma dal passato: ecco le sue rivelazioni a “Ciao Maschio”.

Dopo il ritorno in televisione di Barbara D’Urso con Ballando con le Stelle e le indiscrezioni sul suo futuro, a far parlare è una vecchia fiamma della conduttrice napoletana. Memo Remigi, ospite del programma di Rai Uno “Ciao Maschio“, ha raccontato un pezzo del suo passato sentimentale che la riguarda da vicino. Ecco le sue dichiarazioni.

Barbara D’Urso, le rivelazioni del suo ex Memo Remigi

Nel salotto di Nunzia De Girolamo, come riportato da Today, Memo Remigi non ha esitato a parlare della sua movimentata vita sentimentale, ricordando la storia con Barbara D’Urso. All’epoca, lei era una ragazza di belle speranze appena arrivata a Milano per entrare nel mondo dello spettacolo, lui già un musicista affermato.

“Parliamo di periodi giurassici, più di quarant’anni fa. È stato un grande amore, sì. Un amore vero, bello e anche molto pulito“, ha dichiarato. La loro relazione, segnata da una forte differenza d’età – “Io avevo vent’anni più di lei, anche se non li dimostravo” – è durata ben quattro anni. “Ci siamo incontrati lì, a Milano, e io stavo iniziando a farmi una strada. È nata così questa storia“, ha ricordato.

“Mia moglie mi ha buttato fuori di casa”

Quando la conduttrice Nunzia De Girolamo gli ha fatto notare che lui e Barbara D’Urso avevano anche vissuto insieme, Memo Remigi ha confermato: “In quel periodo mia moglie mi ha buttato fuori di casa…”.

Nonostante l’intensità del sentimento, il celebre musicista ha spiegato che non ha mai pensato di lasciare la moglie Lucia: “Mi ha sempre lasciato la porta aperta“, ha detto, riferendosi a un matrimonio segnato anche da tradimenti. Oggi, quel capitolo con la nota conduttrice è chiuso: “Non ci siamo più sentiti“, ha concluso Remigi.