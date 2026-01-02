“Ho perso il mio bambino”: Natalia Paragoni e il dramma dell’aborto spontaneo

Natalia Paragoni, influencer e fidanzata di Andrea Zelletta, condivide per la prima volta il dramma dell’aborto spontaneo vissuto nel 2025.

Dopo aver annunciato la seconda gravidanza, Natalia Paragoni ha scelto di condividere con i suoi follower un momento intimo e difficile del suo passato recente. In un video pubblicato sul suo profilo TikTok, l’influencer ha raccontato l’aborto spontaneo vissuto nel 2025. Un’esperienza che l’ha colpita nel profondo, lasciando segni ancora presenti, anche ora che sta vivendo una nuova attesa.

Natalia Paragoni e il racconto dell’aborto spontaneo

Nel suo video, Natalia Paragoni inizia spiegando che il 2025 era iniziato con una notizia bellissima: “L’anno inizia bene perché a fine gennaio rimango incinta, ero felicissima perché volevamo una sorellina o un fratellino per Ginevra“.

Tuttavia, fin dai primi momenti qualcosa la preoccupava. “Avevo delle perdite di sangue in continuazione, avevo sempre molta ansia ed ero costantemente attenta a non stancarmi troppo“, ha raccontato, sottolineando però che il medico l’aveva rassicurata e lei aveva deciso di continuare la sua vita con attenzione.

La situazione è cambiata durante un evento, quando le perdite sono aumentate. “Ero incinta già da tre mesi e questo sangue continuava a uscire. Avevo un vestito bianco, sono tornata a casa e nella notte le perdite sono diventate ancora più incessanti“.

A quel punto, la compagna di Andrea Zelletta ha deciso di recarsi in ospedale: “Faccio l’ecografia e risulta che il bambino non dà più segni di vita, anche se era lì. Mi dovevano sottoporre al raschiamento. Ho scoperto di aver perso il bambino e, venti minuti dopo, sono entrata in sala operatoria. Ci sono stati frangenti così veloci che il mio corpo non è riuscito a realizzare“.

“Ho sofferto tantissimo e ho chiesto aiuto…”

Natalia Paragoni non ha nascosto il grande dolore vissuto nei mesi successivi alla perdita. “Ho sofferto tantissimo. Ho chiesto aiuto perché sapevo che ero davanti a una cosa più grande di me“, ha spiegato con sincerità, rivelando di aver intrapreso un percorso psicologico per affrontare quanto accaduto.

Anche oggi, con una nuova vita in arrivo insieme ad Andrea Zelletta, ammette che le emozioni vissute in passato influenzano profondamente il suo presente: “Sto vivendo questa gravidanza in modo molto più ansioso“.