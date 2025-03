Ilary Blasi pronta per The Couple: lo scatto che riguarda (anche) Signorini

Manca pochissimo al ritorno in tv di Ilary Blasi con il programma The Couple. Sui social una particolare foto che potrebbe aver dato un indizio.

Dopo aver fatto impazzire tutti i suoi seguaci social con gli scatti mozzafiato dalle Maldive, Ilary Blasi è prontissima a torna in televisione con il suo nuovo programma ‘The Couple’. La conduttrice si è mostrata via social in alcune foto che fanno da antipasto allo show. In questo senso ci sarebbe stato anche un piccolo “spoiler” che in qualche modo coinvolgerebbe anche il Grande Fratello e Alfonso Signorini.

Ilary Blasi pronta per The Couple

Il conto alla rovescia sta per finire e finalmente il pubblico di Canale 5 potrà rivedere Ilary Blasi sul piccolo schermo alla conduzione di ‘The Couple’. La showgirl sarà al timone della trasmissione che vedrà un format particolare che potrebbe essere di grande interesse per il pubblico. Dai primi dettagli arrivati da Mediaset sullo show sappiamo che i protagonisti del gioco saranno “personaggi noti e persone comuni“.

Nello specifico ci saranno “vere coppie, ma anche parenti, amici, colleghi e storici antagonisti. Tutti rigorosamente in coppia, costretti a una convivenza forzata tra imprevisti, strategie e un importante montepremi da vincere e da difendere”, come fatto sapere da Mediaset.

L’indiscrezione sul programma che “riguarda” Signorini

Proprio queste prime informazioni fornite andrebbero a completarsi con quello che è sembrato uno “spoiler” se non un vero e proprio indizio, dato dalla Blasi. La showgirl, infatti, ha chiamato in causa, in qualche modo, il GF e Alfonso Signorini.

La conduttrice ha recentemente condiviso una storia su Instagram che ha suscitato l’interesse dei fan. Nello scatto, in questione, infatti, la bella Ilary è apparsa davanti al cartello “Palco 2 Cinecittà” con la scritta “Grande Fratello, silenzio registrazioni in corso” sullo sfondo. Questo indizio farebbe pensare che ‘The Couple’ potrebbe essere registrato nella storica Casa del Grande Fratello, opportunamente riadattata per ospitare le nuove dinamiche del gioco. Insomma, la Blasi potrebbe raccogliere presto il testimone da Signorini e rimanere nello studio del buon Alfonso per la sua nuova avventura.