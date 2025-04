L’ex calciatore Lorenzo Amoruso ha annunciato di essere pronto alle nozze con la sua compagna. La novità nella vita dell’uomo.

Dopo la fine burrascosa della lunga relazione con Manila Nazzaro, Lorenzo Amoruso sembra aver definitivamente voltato pagina. L’ex calciatore, protagonista negli ultimi anni anche del mondo dello spettacolo, aveva vissuto momenti complicati segnati da polemiche e frecciatine social dopo la rottura con la ex Miss. Tuttavia, il tempo ha rimarginato le ferite del cuore e ora più che mai Amoruso è apparso sereno e felice accanto alla nuova compagna, Afarin Mirzaei, modella e imprenditrice di origini persiane.

La storia tra Lorenzo Amoruso e Afarin

Novità importanti nella vita dell’ex calciatore Lorenzo Amoruso e in quella della sua compagna, Afarin Mirzaei. La coppia, infatti, sta vivendo una importantissima storia d’amore che, a quanto pare, ha saputo riportare nella vita dell’ex calciatore quella stabilità e quella gioia che sembravano ormai lontane.

I due si sono spesso mostrati insieme sui social, tra viaggi romantici, momenti di quotidianità e sguardi complici che non sembrano lasciare dubbi sulla forza del loro legame. Dopo diverso tempo insieme, a quanto pare Lorenzo ha deciso di fare il grande passo e chiedere la mano della sua amata.

La proposta di nozze ha sorpreso piacevolmente i fan della coppia, che già da tempo speravano in un lieto fine per l’ex giocatore. La notizia delle nozze ha subito fatto il giro del web, suscitando grande entusiasmo tra i followers di entrambi.

La dedica e le foto

È stata proprio Afarin a condividere la notizia più dolce: sul suo profilo social ha mostrato con orgoglio il magnifico anello di fidanzamento ricevuto da Lorenzo. A corredo delle foto, ha scritto parole cariche di emozione: “I said yes. Non avrei mai immaginato che un giorno così semplice potesse diventare il più bello della mia vita. E oggi, con il cuore colmo di emozione, ho detto sì alla vita che ho sempre desiderato: una vita insieme a te”. Un messaggio che racconta la purezza del loro sentimento e apre un nuovo, felice capitolo nella vita di Lorenzo Amoruso