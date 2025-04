Lorenzo Amoruso invia una nuova frecciatina a Manila Nazzaro dopo le sue parole a The Couple: l’ultimo attacco dell’ex calciatore.

Nuove scintille tra Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro, dopo le dichiarazioni dell’ex Miss Italia all’interno del reality The Couple, in onda su Canale 5 con la conduzione di Ilary Blasi. La showgirl, oggi legata al ballerino Stefano Oradei, ha fatto riferimento al passato turbolento con l’ex calciatore, lasciando intendere che la loro separazione sarebbe stata causata da comportamenti discutibili all’interno della loro casa. Ma l’ex calciatore non ha perso tempo e ha presto risposto a tale insinuazione con una nuova frecciatina social. Scopriamo che cosa ha detto.

La frase di Amoruso su Instagram scatena il web

Durante la puntata, Manila ha pronunciato frasi cariche di significato: “Sono sempre stata una grande signora nel non raccontare perché io e i miei figli ci siamo allontanati” ha dichiarato, aggiungendo che il suo attuale compagno Oradei “Ha salvato me e i miei figli“. Un riferimento, secondo molti utenti, a presunti episodi problematici vissuti nella relazione con Amoruso.

Manila Nazzarro

Non si è fatta attendere la reazione di Lorenzo Amoruso, che ha risposto indirettamente con una frase tagliente pubblicata su Instagram.

Citando Giovanni Falcone, Amoruso ha scritto: “Quando capiranno di non poterti né superare né eguagliare, proveranno a sporcarti“. Un messaggio che, per molti, sarebbe indirizzato proprio a Manila Nazzaro, e che ha subito alimentato le discussioni sui social, già infuocati dopo la diretta di The Couple.

The Couple: i retroscena accendono i social

Il reality The Couple, oltre a raccontare la quotidianità di coppie famose, si sta rivelando un terreno fertile per rivelazioni clamorose e polemiche inattese. Le parole di Manila e la replica social di Lorenzo Amoruso hanno aperto a scenari delicati e alimentato un vero e proprio dibattito tra gli spettatori e sul web.

La vicenda avrà ulteriori sviluppi? Molti si chiedono se l’ex calciatore deciderà di rompere definitivamente il silenzio e raccontare la sua versione.