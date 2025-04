A The Couple Manila Nazzaro risponde alle accuse dell’ex compagno Lorenzo Amoruso: le dure parole dell’ex Miss Italia.

Il nuovo reality show condotto da Ilary Blasi, The Couple ha già regalato momenti di sorpresa e tensione nelle sue prime puntate. In particolare, una dichiarazione di Manila Nazzaro hanno scatenato l’ira dell’ex compagno Lorenzo Amoruso, che non ha perso tempo e ha risposto accusandola di averlo tradito con Stefano Oradei quando la loro relazione non era ancora giunta al termine.

Nel corso dell’ultima puntata del 14 aprile di The Couple, Manila ha deciso di replicare pubblicamente alle pesanti accuse del suo ex compagno. Scopriamo che cosa ha rivelato.

Manila Nazzaro confessa: “Comportamenti scorretti, non tradimento”

“Mi sono allontanata perché non c’erano comportamenti corretti in quella casa” ha dichiarato Manila Nazzaro, visibilmente provata, di fronte alla conduttrice Ilary Blasi.

Senza voler entrare troppo nei dettagli per rispetto della propria famiglia, la showgirl ha sottolineato di essere sempre stata una “signora” nel trattare pubblicamente questioni private, ma ora ha voluto mettere un punto fermo alle voci circolate: “Chiedo rispetto per me e per i miei figli“.

Qui il video della puntata.

Accanto a lei, durante la trasmissione, c’era il marito Stefano Oradei, che ha espresso dolore per la situazione: “È solo la bellezza del nostro amore. Perché se ne parla adesso?“.

Manila ha risposto con gratitudine: “Questo uomo mi ha salvata“. Il loro amore, nato secondo quanto dichiarato a gennaio 2023, sarebbe quindi sbocciato quando il capitolo con Amoruso era già al tramonto, nonostante le tempistiche contestate dall’ex calciatore.

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso: un anno di accuse

Nazzaro ha anche rivelato di aver vissuto un anno difficile, bersagliata da insulti e accuse ingiuste: “Sono stata descritta come una traditrice e una bugiarda. Ma io sono stata una signora e continuo ad esserlo“.

La sua volontà ora è chiara: chiudere la questione e voltare pagina definitivamente, senza ulteriori polemiche o dichiarazioni da parte di Amoruso.

L’ex calciatore risponderà alle dichiarazioni di Manila? Non ci resta che attendere i prossimi sviluppi per scoprirlo.