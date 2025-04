Alessandra Amoroso a Le Iene non trattiene le lacrime durante il monologo sulla gravidanza: “Vivo la paura profonda”.

Solamente poche settimane fa Alessandra Amoroso ha annunciato di essere in attesa del suo primo bebè, e adesso non si parla d’altro. In più, la cantante è stata ospite a Le Iene nella puntata di martedì 15 aprile, e si è lasciata andare a un commovente monologo in cui ha raccontato le emozioni che la gravidanza le ha portato.

Durante il discorso, però, la cantante non è riuscita a trattenere la profonda commozione, condividendo anche le sue più grandi paure. Scopriamo che cosa ha detto.

Alessandra Amoroso: gioia e paura della gravidanza

La cantante salentina, incinta della sua prima figlia, ha raccontato senza filtri il viaggio della maternità, rivelando le gioie, le paure e le insicurezze che sta vivendo insieme al compagno Valerio Pastore.

Nel suo discorso, Alessandra Amoroso ha sottolineato quanto sia importante lasciarsi attraversare da tutte le emozioni che la gravidanza comporta, senza cercare di reprimerle o mascherarle. “Da quando ho scoperto di aspettare Penelope mi sorprendo di quante emozioni diverse si possano provare nello stesso istante” ha detto.

Ha, poi, rivelato: “Ho scelto di farmi attraversare da tutte le emozioni, quelle belle e brutte. Di sentirle vivere sul mio corpo che cambia giorno dopo giorno insieme a me. Vivo la gioia e l’impazienza ma anche la paura profonda di non essere all’altezza“.

Alessandra Amoroso contro il mito della “super mamma”

Uno dei passaggi più toccanti del monologo è stato il rifiuto del modello irrealistico della madre perfetta. “Quel modello non esiste, esiste la donna che sono e quella che sto diventando” ha dichiarato Alessandra Amoroso, che ha invitato con le sue parole tutte le donne a riconoscere il diritto di essere fragili, imperfette, umane.

Con le lacrime agli occhi, ha concluso immaginando il suo futuro da madre, accettando ogni emozione come parte integrante di un cambiamento profondo.