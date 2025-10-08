Maria De Filippi a Belve: arriva la decisione finale di Pier Silvio Berlusconi

Le voci di una partecipazione a Belve di Maria De Filippi si susseguono e, adesso, sarebbe arrivata la svolta con Pier Silvio Berlusconi protagonista.

Si mormora che Maria De Filippi possa finire in Rai per affiancare a Belve, in un ruolo ancora non ben precisato, Francesca Fagnani. Non solo, quindi, come ospite, come si sospettava. Adesso, a dare manforte a tali indiscrezioni, sarebbe arrivata anche la voce riguardante Mediaset e quella che sarebbe stata la decisione di Pier Silvio Berlusconi.

Maria De Filippi a Belve: cosa filtra

Da diversi giorni sono aumentate a dismisura le voci relative alla possibile partecipazione della De Filippi a Belve, programma di Rai 2 con Francesca Fagnani. Inizialmente si era parlato della Queen di Mediaset come ospite per un’intervista ma le cose, piano piano, si sarebbero trasformate alimentando ulteriori indiscrezioni.

Maria De Filippi – www.donnaglamour.it

In particolare, sulla questione, Affaritaliani si era sbilanciato spiegando: “La regina di Canale 5 infatti, secondo quanto ci risulta, non sarà ospite di una sola puntata di Belve, ma sarà una presenza fissa del programma. Maria De Filippi sarà presente dunque in tutte e 7 le puntate di Belve 2025″.

La decisione di Pier Silvio Berlusconi

Aldildà di quella che potrebbe essere o meno la conferma di tale indiscrezione, Rai, Fagnani e la stessa De Filippi dovrebbero fare i conti con gli accordi della Queen con Mediaset e, in particolare, con l’ad del Biscione, Pier Silvio Berlusconi. In questo senso, stando a ItaliaOggi, citata da diversi media, pare che l’imprenditore abbia dato il via libera alla De Filippi. Resta quindi molto probabile che la Regina di Canale 5 possa veramente sbarcare dalla Fagnani e chissà che il favore non venga restituito, come accaduto già qualche tempo fa ad Amici, con la giornalista presente in studio. Staremo a vedere se accadrà qualcosa e se verranno date comunicazioni ufficiali in merito.