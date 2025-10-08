Maria De Filippi a Belve: arriva la decisione finale di Pier Silvio Berlusconi

Le voci di una partecipazione a Belve di Maria De Filippi si susseguono e, adesso, sarebbe arrivata la svolta con Pier Silvio Berlusconi protagonista.
Si mormora che Maria De Filippi possa finire in Rai per affiancare a Belve, in un ruolo ancora non ben precisato, Francesca Fagnani. Non solo, quindi, come ospite, come si sospettava. Adesso, a dare manforte a tali indiscrezioni, sarebbe arrivata anche la voce riguardante Mediaset e quella che sarebbe stata la decisione di Pier Silvio Berlusconi.
Maria De Filippi a Belve: cosa filtra
Da diversi giorni sono aumentate a dismisura le voci relative alla possibile partecipazione della De Filippi a Belve, programma di Rai 2 con Francesca Fagnani. Inizialmente si era parlato della Queen di Mediaset come ospite per un’intervista ma le cose, piano piano, si sarebbero trasformate alimentando ulteriori indiscrezioni.
In particolare, sulla questione, Affaritaliani si era sbilanciato spiegando: “La regina di Canale 5 infatti, secondo quanto ci risulta, non sarà ospite di una sola puntata di Belve, ma sarà una presenza fissa del programma. Maria De Filippi sarà presente dunque in tutte e 7 le puntate di Belve 2025″.
La decisione di Pier Silvio Berlusconi
Aldildà di quella che potrebbe essere o meno la conferma di tale indiscrezione, Rai, Fagnani e la stessa De Filippi dovrebbero fare i conti con gli accordi della Queen con Mediaset e, in particolare, con l’ad del Biscione, Pier Silvio Berlusconi. In questo senso, stando a ItaliaOggi, citata da diversi media, pare che l’imprenditore abbia dato il via libera alla De Filippi. Resta quindi molto probabile che la Regina di Canale 5 possa veramente sbarcare dalla Fagnani e chissà che il favore non venga restituito, come accaduto già qualche tempo fa ad Amici, con la giornalista presente in studio. Staremo a vedere se accadrà qualcosa e se verranno date comunicazioni ufficiali in merito.