Il Commissario Montalbano – La giostra degli scambi: tutto quello che c’è da sapere sul film

La giostra degli scambi è il 31° film della serie Il Commissario Montalbano: ecco trama, cast e location della pellicola tratta dai romanzi di Camilleri.

La giostra degli scambi è il 31° film della serie de Il commissario Montalbano. Tratto dall’omonimo romanzo di Andrea Camilleri, la storia è basata su due casi che il protagonista è chiamato a risolvere: una serie di sequestri lampo e la scomparsa di un commerciata, che sembrerebbe spaventato dopo aver rifiutato di pagare il pizzo alla mafia. Inizialmente Montalbano segue la pista sbagliata per risolvere le indagini che si rivelano ben più complicate e contorte del previsto.

La giostra degli scambi: le location del film de Il Commissario Montalbano

Anche in La giostra degli scambi, così come in tutte le varie indagini del commissario Montalbano, a far da sfondo alla storia è l’immaginaria città di Vigata. Le riprese sono come sempre state effettuate in vari luoghi della Sicilia: il commissariato di polizia altro non è anche il palazzo del Comune di Scicli.

A Punta Secca, una frazione del comune di Santa Croce Camerina, si trova il B&B celebre per essere la casa di Marinella dove abita Salvo Montalbano. Altre storiche location sono la piazza del Duomo a Ragusa Ibla, Modica, Sampieri e Donnalucata.

La giostra degli scambi: il cast del film de Il Commissario Montalbano

E’ ovviamente Luca Zingaretti a interpretare, come al solito, il commissario Montalbano in La giostra degli scambi. Nel cast ci sono poi anche Cesare Bocci nei panni del vice commissario Mimì Augello, Peppino Mazzotta in quelli dell’ispettore Fazio, Angelo Russo, che interpreta il goffo agente Catarella.

Completano il cast di La giostra degli scambi Sonia Bergamasco nei panni di Livia, la storica fidanzata del commissario, Fabrizio Bentivoglio, Sebastiano Lo Monaco, Desirée Noferini, Daniela Giordano e Ubaldo Lo Presti.