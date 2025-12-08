Can Yaman torna single: “E’ finita con Sara Bluma”, l’indiscrezione bomba

Can Yaman sarebbe tornato single: secondo un’indiscrezione, con Sara Bluma è finita. Ecco cosa sta emergendo sulla presunta rottura.

Negli ultimi giorni il nome di Can Yaman è tornato a risuonare ovunque: social, tv, magazine. Da quando Sandokan è approdato su Rai 1, l’attore turco – che per l’occasione ha avuto una strepitosa trasformazione fisica -, è di nuovo al centro dell’attenzione, non solo per il successo della serie ma anche per ciò che riguarda la sua vita privata, da sempre avvolta da un alone di mistero. E mentre il pubblico segue con entusiasmo le nuove puntate, cresce il chiacchiericcio attorno a un presunto cambiamento nel suo mondo sentimentale. Un’indiscrezione, rimbalzata tra web e settimanali, sta infatti catalizzando la curiosità dei fan.

Can Yaman e Sara Bluma: la storia nata sotto i riflettori

Per quanto molto riservato, Can Yaman aveva deciso di fare una piccola eccezione la scorsa estate, quando al fianco di Sara Bluma aveva partecipato all’Italian Global Series Festival. Quella presenza pubblica aveva ufficializzato una relazione che sembrava importante, forse la più significativa dagli anni della chiacchieratissima storia con Diletta Leotta.

La DJ e artista di origini algerine era apparsa accanto all’attore in più occasioni, tra scatti romantici, uscite mondane e un feeling evidente. Yaman, in più interviste, non aveva escluso neppure l’idea del matrimonio, lasciando intendere che l’amore fosse forte e maturo.

RICCIONE, ITALIA – 23 GIUGNO: Can Yaman e Sara Bluma sono stati avvistati durante l’Italian Global Series Festival 2025 al Grand Hotel, il 23 giugno 2025 a Rimini, Italia. (Foto di Daniele Venturelli/Getty Images per ITALIAN GLOBAL SERIES FESTIVAL) – www.donnaglamour.it

Negli ultimi giorni, però, qualcosa ha iniziato a far insospettire gli osservatori più attenti: i due hanno smesso di seguirsi sui social e il profilo Instagram di Sara Bluma risulta scomparso. Un dettaglio che ha immediatamente acceso teorie e sospetti, amplificati da un clima online sempre più agitato.

L’indiscrezione che spiazza i fan

Il settimanale Diva e Donna ha ora alimentato ulteriormente il caso, pubblicando una copertina dal titolo inequivocabile: “Can Yaman è di nuovo single” e “Con Sara è finita: ora cerco un vero amore”. Secondo il magazine, la relazione sarebbe arrivata al capolinea e il momento delicato spiegherebbe persino l’atteggiamento particolarmente teso dell’attore durante la recente intervista con Mara Venier a Domenica In.

La rottura, sempre secondo l’indiscrezione, non sarebbe una semplice crisi ma una separazione già avvenuta. “L’attore è di nuovo single”, scrive il settimanale, lasciando intendere che Yaman stia provando a voltare pagina.

Una notizia che, se confermata, cambierebbe radicalmente lo scenario attorno all’affascinante protagonista di Sandokan, proprio mentre il suo successo professionale raggiunge nuove vette. Ora i fan si chiedono: sarà davvero finita? E soprattutto, cosa accadrà adesso nella vita privata dell’attore più chiacchierato del momento?