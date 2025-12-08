Valentina Barbieri, la foto dall’ospedale: “Il mio corpo ha chiesto il conto”, le sue condizioni

Valentina Barbieri, comica del Gialappa Show, è stata ricoverata in ospedale. Sui social ha condiviso un messaggio per spiegare il suo stato di salute.

Dopo la foto in ospedale di Carlotta Ferlito, anche Valentina Barbieri, comica 30enne e volto amato del Gialappa Show su TV8, ha fatto preoccupare i fan condividendo uno scatto dal letto di un ospedale. Celebre per le sue imitazioni sui social e per la sua ironia contagiosa, la creator ha deciso di aprirsi su un momento difficile che sta vivendo.

Valentina Barbieri del Gialappa Show finisce in ospedale: il post sui social

Valentina Barbieri ha scelto Instagram per aggiornare i suoi follower sulle sue condizioni. In una storia ha pubblicato una foto dal letto di ospedale e ha spiegato il motivo della sua assenza: “Mi dispiace essere così assente, ma sono stati mesi di fortissimo stress e il mio corpo ha chiesto il conto…“.

Il volto del Gialappa Show, divenuta popolare su TikTok anche grazie alle imitazioni di Chiara Ferragni, Giulia De Lellis e Michelle Hunziker, ha condiviso con discrezione la sua esperienza, evitando dettagli medici, ma mostrando apertamente la difficoltà del momento.

“Ho passato una settimana terribile”

Il ricovero risale a qualche giorno fa, ma la comica ha scelto di rendere pubblica la notizia solo ora. “Ho passato una settimana terribile, forse ora sta procedendo meglio. Tra pianti e preoccupazioni, non mi sembrava il caso di mostrarvi le mie condizioni“, ha spiegato nelle storie, facendo capire che non è stato un momento semplice da affrontare.

Valentina Barbieri voluto però anche rassicurare chi la segue, sottolineando il sostegno ricevuto dalle persone a lei più vicine: “Sono sotto le mani di bravissimi medici e infermieri e sono fortunata ad avere vicino il mio fidanzato e le nostre famiglie. Nulla è scontato“.

Non è chiaro per quanti giorni dovrà ancora restare ricoverata, ma la comica ha dichiarato di voler rispettare i tempi del suo corpo: “Non so per quanti giorni sarò ancora qui, so solo che il mio corpo ha chiesto uno stop e ora è giusto ascoltarlo. Tornerò presto, mi mancate. Vi voglio bene“.