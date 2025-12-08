“È anoressica”: Sophie Codegoni e la nuova foto in lingerie preoccupa i social

La nuova foto dell’influencer Sophie Codegoni accende i social: un commento riapre il dibattito sul suo aspetto fisico.

Non solo il caso con il suo ex Alessandro Basciano, Sophie Codegoni è tornata a far parlare di sé dopo la pubblicazione di una nuovo post su Instagram da Cortina d’Ampezzo, dove appare serena in uno scatto realizzato per una collaborazione con un noto brand di lingerie. Tuttavia, l’immagine ha attirato diversi commenti negativi, in riferimento al suo attuale aspetto fisico.

La confessione da Caterina Balivo a La Volta Buona

Ospite a La Volta Buona mercoledì 5 novembre 2025, come riportato dal sito Adnkronos, Sophie Codegoni ha parlato del difficile periodo vissuto dopo la fine della relazione con Alessandro Basciano e le conseguenti battaglie legali. “Queste foto sono di un periodo della mia vita in cui ho perso effettivamente molto peso, lo stress influisce tanto sul nostro corpo, nonostante mangiassi perdevo sempre peso“, ha spiegato.

Ha poi aggiunto: “Io sono un’amante del corpo magro, ma lì non stavo benissimo. Ero dimagrita ma non in modo sano“. Inoltre, ha raccontato di aver ricevuto molti commenti offensivi e di aver modificato le foto per evitare ulteriori critiche: “Modificavo e aggiungevo qualche curva per evitare commenti cattivi“.

La foto di Sophie Codegoni e le nuove critiche sui social

Nel recente scatto pubblicato su Instagram, Sophie Codegoni si mostra a Cortina d’Ampezzo, protagonista di una collaborazione con una nota marca di lingerie. L’atmosfera è quella di un momento di relax e leggerezza, ma tra i tanti commenti sotto il post ne spunta uno che ha attirato particolare attenzione: “È anoressica?“.

Un’osservazione che ha sollevato preoccupazioni e riacceso la polemica sulle condizioni fisiche dell’influencer. Tuttavia, sotto la foto non sono mancati anche messaggi di supporto e apprezzamento da parte dei fan, con parole come “Bellissima” o “Magnifica” che testimoniano quanto l’infuencer sia ancora molto amata e seguita dal suo pubblico.