Dopo le accuse, Alfonso Signorini starebbe soffrendo molto. A rivelarlo è una fonte vicina al conduttore che lo conosce da anni.

Dopo l’interrogatorio di Fabrizio Corona in Procura a Milano, il caso mediatico che ha travolto Alfonso Signorini non accenna a spegnersi. A rompere il silenzio è stata Valeria Marini, storica amica del conduttore del Grande Fratello Vip, che nel corso di una diretta su Instagram ha raccontato come sta affrontando questa vicenda e ha preso pubblicamente le sue difese.

Come sta Alfonso Signorini dopo lo scandalo: parla Valeria Marini

Durante una diretta Instagram, come riportato da Biccy, Valeria Marini ha risposto alle domande degli utenti su come stia Alfonso Signorini in questi giorni. Secondo la showgirl, il conduttore soffre molto a causa delle accuse: “Auguro tanta serenità a tutti, in primis l’auguro ad Alfonso che sicuramente… anzi, so per certo che sta soffrendo moltissimo per tutta questa storia. Ma uno non si deve far scalfire dalle cattiverie, non bisogna farsi abbattere, ma aspettare, perché tutto si risolve e la verità viene a galla“.

“In questa storia qualcuno ha cercato clamore…”

Nel corso della diretta, aggiunge Biccy, Valeria Marini ha espresso anche un’opinione sulle accuse mosse da Fabrizio Corona e Antonio Medugno. Ha dichiarato apertamente di non credere a quanto detto dai due e ha invitato il pubblico a riflettere prima di attaccare.

“Io c’ero nella casa del GF Vip quando questo Antonio, che adesso sta vivendo un suo momento di notorietà con queste dichiarazioni diffamanti contro Signorini, è entrato nella casa“, ha dichiarato. Ha poi aggiunto: “Questa gogna mediatica nei confronti del mio caro amico ci deve far pensare. Voglio farlo con voi che mi seguite. È importante tornare, come promesso, con la Posta Stellare trattando questo argomento così delicato in cui interessi, sentimenti, tv e parole prendono forme molteplici chissà a quale scopo, ma non dimentichiamoci che siamo persone“.

Concludendo, ha sottolineato come a suo parere dietro tutto questo ci sia un solo obiettivo: “Io penso che ci siano tante non verità dette, solo a uno scopo: quello di avere notorietà e di attaccare una persona che invece merita molto rispetto. In questa storia qualcuno ha cercato clamore e invece il mio amico soffre“.