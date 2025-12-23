Valentina Vignali si è sposata in tuta total white: la foto sui social

Valentina Vignali si è sposata in tuta bianca firmata dai fratelli Rodriguez: niente abito da sposa, solo felpa e sneakers rosse.

Dopo l’annuncio della seconda gravidanza di Federica Pellegrini, arriva un altro colpo di scena tra i volti noti italiani: Valentina Vignali si è sposata. Ma a sorprendere non è solo la notizia del matrimonio, quanto il look scelto per l’occasione. Altro che abito da sposa, ha indossato una tuta total white firmata Hinnominate, il brand dei fratelli Rodriguez, diventando subito virale.

La proposta di matrimonio di Fabio Stefanini

Il matrimonio è stato il coronamento di una storia intensa, fatta di pause e ritorni. Un anno dopo essersi ritrovati, Fabio Stefanini ha chiesto la mano della giovane nel luogo che per loro ha sempre avuto un significato speciale: un campetto da basket a Roma, in zona Colosseo. In ginocchio, circondato dagli amici di sempre, ha tirato fuori l’anello da un pallone da basket.

Sui social, Valentina Vignali ha scritto: “Ci siamo incontrati che eravamo due ragazzini, amandoci quando eravamo ancora troppo piccoli per capire cosa volesse dire. Poi la vita ci ha portato lontani, ma non abbastanza da spegnere quello che siamo sempre stati. Questa volta non avevo dubbi: eri, sei e sarai l’uomo della mia vita“.

Valentina Vignali si è sposata: il look in stile urban

Nella giornata di oggi, 23 dicembre 2025, Valentina Vignali e Fabio Stefanini hanno detto sì celebrando il loro amore in modo autentico, lontano dai classici abiti da cerimonia.

Il matrimonio, ufficializzato anche su Instagram con la frase: “UFFICIALMENTE MARITO E MOGLIE 🤵🏻‍♂️🤍👰🏻‍♀️ #MrAndMrsStefanini“, ha messo in evidenza non solo il sentimento che li unisce, ma anche uno stile ben definito.

La sposa ha sfoggiato un completo bianco Hinnominate – il brand fondato dai fratelli Rodriguez – composto da una felpa da 119 euro e pantaloni da 99 euro. Un look sporty-chic perfetto per una cerimonia fuori dagli schemi. Ai piedi, i neo sposi hanno scelto le stesse sneakers Nike con dettagli rossi.