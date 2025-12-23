Vai al contenuto
Romina Power e Rosa Chemical insieme a Sanremo 2026: la rivelazione in diretta

Romina Power

Romina Power apre a una collaborazione con Rosa Chemical per il Festival di Sanremo 2026 e lo elogia in un’intervista a Radio Deejay.

Dopo il successo e le polemiche nate dalla sua partecipazione a Ballando con le stelle, Rosa Chemical torna al centro dell’attenzione in vista di Sanremo 2026. A riaccendere i riflettori su di lui è stata Romina Power, che durante un’intervista a Radio Deejay ha espresso parole di grande apprezzamento nei suoi confronti. Parlando con Linus e Nicola Savino, ha lasciato intendere la sua disponibilità a esibirsi in coppia con lui sul palco del teatro Ariston.

Rosa Chemical

Romina Power elogia Rosa Chemical dopo Ballando

Romina Power non si è persa neanche una puntata dell’ultima edizione di Ballando con le stelle, dove Rosa Chemical si è distinto per talento e personalità. Intervenendo a Radio Deejay, ha speso parole affettuose nei confronti dell’artista: “È simpaticissimo, anche rispettoso“.

La cantante ha voluto sottolineare come rappresenti qualcosa di diverso rispetto agli stereotipi della sua generazione: “Non è proprio la dimostrazione della sua generazione. Ha un grande rispetto per sua mamma, infatti ha preso il nome da lei, e balla anche bene“.

“A me piacerebbe andare a Sanremo con Rosa Chemical”

Un’osservazione che ha sorpreso positivamente Romina Power, tanto da farle dichiarare: “Io con lui una collaborazione la farei, mi esibirei in coppia al Festival di Sanremo…“. Durante la stessa intervista, Nicola Savino si è rivolto direttamente a Carlo Conti, direttore artistico del Festival di Sanremo 2025: “Se quindi Carlo Conti sta ascoltando, cosa che fa abitualmente si potrebbe già organizzare qualcosa…“.

Alla provocazione, l’ex moglie di Al Bano ha risposto in modo concreto e deciso: “Perché no, a me piacerebbe andare a Sanremo con Rosa Chemical“. L’ex concorrente di Ballando con le stelle è rimasto impresso nella memoria del pubblico del Festival per l’esibizione del 2023, quando baciò Fedez davanti a milioni di telespettatori.

Un gesto che ebbe conseguenze profonde, come Rosa Chemical stesso ha raccontato: “Dopo quel Sanremo mi sono chiuso in casa per quasi due anni, colpito dalla depressione“. Oggi, una possibile nuova partecipazione al Festival potrebbe rappresentare per lui un’occasione di riscatto.

ultimo aggiornamento: 23 Dicembre 2025 17:30

