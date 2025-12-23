Romina Power e Rosa Chemical insieme a Sanremo 2026: la rivelazione in diretta

Romina Power apre a una collaborazione con Rosa Chemical per il Festival di Sanremo 2026 e lo elogia in un’intervista a Radio Deejay.

Dopo il successo e le polemiche nate dalla sua partecipazione a Ballando con le stelle, Rosa Chemical torna al centro dell’attenzione in vista di Sanremo 2026. A riaccendere i riflettori su di lui è stata Romina Power, che durante un’intervista a Radio Deejay ha espresso parole di grande apprezzamento nei suoi confronti. Parlando con Linus e Nicola Savino, ha lasciato intendere la sua disponibilità a esibirsi in coppia con lui sul palco del teatro Ariston.

Romina Power elogia Rosa Chemical dopo Ballando

Romina Power non si è persa neanche una puntata dell’ultima edizione di Ballando con le stelle, dove Rosa Chemical si è distinto per talento e personalità. Intervenendo a Radio Deejay, ha speso parole affettuose nei confronti dell’artista: “È simpaticissimo, anche rispettoso“.

La cantante ha voluto sottolineare come rappresenti qualcosa di diverso rispetto agli stereotipi della sua generazione: “Non è proprio la dimostrazione della sua generazione. Ha un grande rispetto per sua mamma, infatti ha preso il nome da lei, e balla anche bene“.

“A me piacerebbe andare a Sanremo con Rosa Chemical”

Un’osservazione che ha sorpreso positivamente Romina Power, tanto da farle dichiarare: “Io con lui una collaborazione la farei, mi esibirei in coppia al Festival di Sanremo…“. Durante la stessa intervista, Nicola Savino si è rivolto direttamente a Carlo Conti, direttore artistico del Festival di Sanremo 2025: “Se quindi Carlo Conti sta ascoltando, cosa che fa abitualmente si potrebbe già organizzare qualcosa…“.

Alla provocazione, l’ex moglie di Al Bano ha risposto in modo concreto e deciso: “Perché no, a me piacerebbe andare a Sanremo con Rosa Chemical“. L’ex concorrente di Ballando con le stelle è rimasto impresso nella memoria del pubblico del Festival per l’esibizione del 2023, quando baciò Fedez davanti a milioni di telespettatori.

Un gesto che ebbe conseguenze profonde, come Rosa Chemical stesso ha raccontato: “Dopo quel Sanremo mi sono chiuso in casa per quasi due anni, colpito dalla depressione“. Oggi, una possibile nuova partecipazione al Festival potrebbe rappresentare per lui un’occasione di riscatto.