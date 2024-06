Ecco quali sono le migliori serie TV e fiction italiane da vedere in streaming sulle varie piattaforme disponibili.

Da tempo ormai la qualità delle serie TV americane è aumentate sempre più, raggiungendo anche i livelli dei film di Hollywood. Ma le serie TV e le fiction italiane non sono da meno e sono tanti i prodotti di qualità disponibili sulle varie piattaforme streaming. Considerando le varie piattaforme disponibili, da Netflix ad Amazon Prime Video passando per Rai Play, vediamo ora quali sono le migliori da vedere o anche rivedere ancora una volta.

Le fiction e serie TV italiane da vedere in streaming

Il nome della rosa: tratta dal celeberrimo romanzo di Umberto Eco, la serie è composta da otto puntate che sono state trasmesse su Rai 1 nel 2019. E’ un thriller storico ambientata in un’isolata abbazia benedettine sulle Alpi. Il protagonista è il frate Guglielmo da Baskerville che sarà incaricato di indagare su una una serie di misteriosi delitti. La serie è disponibile su Netflix.

I Medici: rimanendo in tema di serie TV storiche, non si può non citare I Medici, che racconta la storia di una delle più importanti casate del Rinascimento italiano. Tutte e tre le stagioni sono disponibili su Amazon Prime Video. La storia di Cosimo de Medici, poi quella di Lorenzo, conosciuto come il Magnifico, in una Firenze sempre bellissima e in un tempo in cui il ruolo del Papato in Italia era dominante.

Doc – Nelle tue mani: tra le le serie tv italiane che nella stagione 2020 hanno avuto grande seguito c’è certamente la fiction con Luca Argentero. Trasmessa per la prima volta nel marzo del 2020, si è dovuta “stoppare” perché a causa del Covid le riprese non si erano concluse. La storia del dottor Fanti, primario che perde la memoria e non ricorda più gli ultimi anni della sua vita, ha fatto appassionare i telespettatori. Certamente si tratta di una delle serie tv italiane di successo dell’ultimo periodo.

Il cacciatore: restando in tema di polizieschi citiamo anche Il cacciatore. Ambientata negli anni ’90, ha come protagonista principale il PM Saverio Barone protagonista di una dura lotta contro la mafia. La storia raccontata è ispirata a quella vera del magistrato Alfonso Sabella. E’ disponibile su Amazon Prime Video.

Alessandro Gassmann

I bastardi di Pizzofalcone: anche in questo caso si tratta di una serie TV poliziesca. La trama segue le vicende di un gruppo di agenti di polizia, allontanati da vari commissariati per diversi motivi, che si ritrovano in un commissariato a Napoli guidati dall’ispettore Lojacono. E’ disponibile su Amazon Prime Video.

Il processo: è un legal drama italiano con protagonista Vittoria Puccini nei panni della PM Elena Guerra, che viene incaricata di indagare sulla morte di una giovane ragazza. La serie Tv è disponibile su Netflix.

Squadra antimafia: per anni ha fatto registrare su Canale 5 ascolti incredibili. Ora tutte le stagioni della serie TV ambientata in Sicilia, che ha avuto anche uno spinoff di successo (Rosy Abate, ndr), è disponibile su Amazon Prime Video.

Nero a metà: è una delle serie TV più seguita su Rai Uno, tornata anche con una seconda stagione nell’autunno del 2020. I protagonisti di questo poliziesco sono Claudio Amendola e Miguel Gobbo Diaz: se volete rivedere tutti gli episodi delle due stagioni vi basterà collegarvi su Amazon Prime Video.

L’Allieva: altra fiction Rai di grande successo, disponibile sempre su Amazon Prime Video in streaming, è L’Allieva. In questo casi i protagonisti principali sono due dottori dell’istituto di medicina legale. Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale sono allieva e insegnante ma la loro complicità non potrà che scaturire in una grande passione. Tre stagioni, successo garantito: così dicono i dati Auditel.

L’ispettore Coliandro: nato dalla penna di Carlo Lucarelli, la serie segue le vicende personali e le indagini di questo poliziotto molto diverso da quelli che siamo abituati a vedere. Le puntate de L’ispettore Coliandro sono disponibili si RaiPlay.

Mare fuori: è una delle serie TV di maggiore successo degli ultimi anni. E’ ambientato all’interno del carcere minorile di Napoli e racconta la storia dei vari detenuti ma anche delle guardie che lavorano nell’istituto e cercano di aiutarli a reinserirsi nella società. Tutti gli episodi di tutte le stagioni sono disponibili su RaiPlay.

Strappare lungo i bordi: è la prima serie TV di Zerocalcare. E’ ovviamene una serie d’animazione che raccontano alcuni aneddoti del celebre fumettista ma che sa arrivare nel profondo attraverso temi di grande impatto sociale. E’ disponibile su Netflix.

Un professore: fiction Rai con protagonista Alessandro Gassmann che veste i panni di un professore di filosofia in un liceo di Roma. Nelle varie puntate vengono raccontate la storia dei vari personaggi che si intrecciano con le lezioni di filosofia tenute dal protagonista. E’ disponibile su RaiPlay.

Vivere non è un gioco da ragazzi: è una serie TV che parla di adolescenti e di disagio giovanile. Lo fa attraverso dei protagonisti comuni, che possono sembrare una qualunque famiglia italiana, all’apparenza tranquilla, ma che si ritrova ad affrontare diversi problemi. E’ disponibile su RaiPlay.

Blanca: anche in questo caso si tratta di una fiction Rai con protagonista un’agente di polizia specializzata del decodage che ha la caratteristica di essere cieca. La protagonista è Maria Chiara Giannetta e gli episodi delle varie stagioni sono disponibili su RaiPlay.