Ecco dove vedere Faking It – Bugie o verità? in streaming e in TV: è la trasmissione di Pino Rinaldi che si occupa dei casi di cronaca nera.

Se le storie di cronache nera e le vicenda giudiziarie vi appassionano, non potete certo perdevi Faking It – Bugie o verità. E’ il programma condotto da Pino Rinaldi, giornalista già noto per la trasmissione Chi l’ha visto?, che ripercorre alcune delle storie di omicidi più famose d’Italia, intervistando i protagonisti, i parenti e conoscenti delle vittime ma anche degli assassini, cercando di far luce anche su quei casi che hanno diviso l’opinione pubblica. Vediamo ora dove vedere Faking It – Bugie o verità? in streaming e in TV.

Dove vedere Faking It – Bugie o verità? in streaming e in TV

Dove si può vedere Faking It – Bugie o verità in TV? A trasmettere in chiaro il programma con Pino Rinaldi è NOVE TV ogni giovedì, in prima serata, a partire dalle ore 21.25 circa. Ma se non riuscite a vedere il programma in diretta nessun problema, potete recuperare tutte le puntata e vederle in qualsiasi momento in streaming.

Pino Rinaldi

Per vedere Faking It – Bugie o verità? in streaming ci sono due possibilità: la prima è tramite la piattaforma on demand Discovery +. Qui troverete tutti gli episodi già caricati ma per vedere il programma, così come per tutti gli altri contenuti, è necessario sottoscrivere un abbonamento.

Ma si può anche vedere Faking It – Bugie o verità? in streaming gratis: basta collegarsi al sito nove.tv e troverete tutte le puntate disponibili immediatamente dopo la messa in onda televisiva.

Faking It – Bugie o verità? Le puntate

In ogni puntata di Faking It – Bugie o verità? il conduttore Pino Rinaldi, insieme a un team di esperti analizza vari casi di cronaca nera che sono avvenuti in Italia e che hanno scosso l’opinione pubblica.

