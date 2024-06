Ecco tutto quello che c’è da sapere riguardo a X Factor 2024: i giudici, la conduttrice, quando inizia e le novità.

Un cast rinnovato, dal conduttore ai giudici che avranno il compito di selezionare i talenti e portarli ai Live. X Factor 2024 cambia pelle e si rinnova a partire, appunto, dal ruolo che nelle edizioni precedenti è stato di Francesca Michielin. Da una cantante ad un’altra cantante, mentre per quanto riguarda la giuria ci sono dei graditi ritorni ma pure tre artisti nuovi di zecca che per l’occasione andranno a misurarsi con un programma che dall’interno è sempre diverso da quello che fuori appare.

X Factor: Giorgia presenta lo show

Da Francesca Michelin a Giorgia: è la nota cantante italiana che avrà l’onere e l’onore di raccogliere il testimone. Pochi mesi fa l’abbiamo vista sul palco di Sanremo a fare da co-conduttrice ad Amadeus, nella stessa annata avrà un altro compito e il palco non lo dividerà con nessuno. Sarà più nelle retrovie durante le selezioni per prendere poi possesso del palcoscenico, appunto, quando invece i Live prenderanno il via.

La giuria di X Factor 2024

Cosa dobbiamo aspettarci dalla giuria? Sicuramente fuoco e fiamme, a giudicare dai nomi. Il più esperto è certamente Manuel Agnelli: cinque le edizioni che lo hanno visto dietro a quel tavolo, compresa quella in cui ha selezionato I Maneskin: non avevano vinto il programma, ma il successo planetario ottenuto parla per loro.

Prime volte invece per tutti gli altri: Achille Lauro (e chissà cosa faranno i concorrenti della sua squadra), Jake La Furia e Paola Iezzi, in questa avventura senza la sua metà Chiara.

Quando inizia X Factor 2024?

Nel corso dell’estate come sempre ci saranno le selezioni, a caccia dell’X Factor di ogni artista. Per vedere in tv e in streaming X Factor bisognerà aspettare il mese di settembre. Saranno prima trasmesse le puntate con il meglio delle Audtion e scopriremo man mano anche le eventuali novità nella formula che poi porterà al Live, quando X Factor sarà trasmesso in diretta su Sky Uno.