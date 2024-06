Sta per partire Temptation Island 2024 e la trasmissione ha reso nota anche la terza coppia che prenderà parte al reality…

Una nuova stagione di Temptation Island sta per partire. Dopo aver reso note le prime due coppie, ecco che il reality ha comunicato l’identità anche dei ragazzi che compongono la terza. Si tratta di Christian e Ludovica che si sono, in parte, presentati, con il consueto videoclip con alcune frasi relative al loro rapporto che pare essere tormentato dai tradimenti.

Temptation Island 2024: svelata la terza coppia

Filippo Bisciglia

Tutto è pronto, o quasi, per la nuova edizione di Temptation Island. La trasmissione ha annunciato la terza coppia che prenderà parte al reality. Tramite il consueto videoclip, ecco Christian e Ludovica: “Mi chiamo Christian, ho 34 anni, vengo da Vasto e sono fidanzato con Ludovica da un anno e dieci mesi”, si sente dire dal ragazzo.

Poi spiegando la scelta di chiamare il reality per le coppie: “Scrivo io a Temptation Island perché Ludovina mi ha lasciato due volte dicendomi che era un po’ confusa riguardo i sentimenti che provava verso di me, quando invece poi ho scoperto che mi ha tradito due volte con la stessa persona. Se l’ho perdonata è perché sono innamorato di lei e vorrei capire se anche per lei è la stessa cosa”.

Le prime due coppie ufficiali

Prima di presentare la terza coppia, quella formata da Christian e Ludovica, erano state già rese note le prime due. In particolare quella formata da Siria e Matteo e successivamente anche quella composta da Jenny e Tony. Molto probabilmente nelle prossime ore toccherà ad altri ragazzi che andranno a completare il quadro di chi prenderà parte a Temptation Island 2024. Siamo sicuri che non mancheranno le sorprese e i colpi di scena con i consueti falò gestiti dal conduttore, Filippo Bisciglia.